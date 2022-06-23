迪士尼門票優惠｜迪士尼門票買一送一！指定信用卡預訂人均$335起

【迪士尼門票優惠2022】香港迪士尼樂園夜間煙火匯演正式回歸，有網上旅遊平台推出迪士尼樂園門票優惠，使用指定信用卡及優惠碼預訂可享買一送一，人均$335起就可以入迪士尼玩！睇埋記者率先直擊全新迪士尼城堡匯演及生日優惠攻略，去迪士尼做足準備！

迪士尼門票優惠2022｜迪士尼門票買一送一！指定信用卡預訂人均$335起

由即日起至6月30日，Klook推出週末限定「夏日至Hot Deals」優惠活動，使用Citi信用卡即可於週末兌換優惠碼，預訂指定酒店Staycation、餐廳及景點門票等均可享有半價或買一送一優惠！最新一期優惠碼將於6月26日開搶，當中包括香港迪士尼樂園門票買一送一，人均最平$335就可以入園！

（文紀喬攝）

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在Klook預訂迪士尼樂園門票1張特定日子1日門票，以及1張Pacific Coffee飲品劵，優惠價$670起。使用信用卡優惠碼後可享買一送一優惠，人均$335起即可入場！

迪士尼樂園門票優惠碼將於2022年6月26日晚上9時於Klook網站開搶。成功獲得優惠碼後，預訂時需要選擇指定方案，並於結賬前輸入指定優惠碼才可享半價優惠。名額有限，送完即止！

（Klook官網截圖）

Klook 迪士尼樂園門票買一送一優惠

預訂網站：Klook

優惠碼發放日期及時間：6月26日晚上9時

