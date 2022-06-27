沙田酒店KAKAO Friends主題Staycation！下午茶+1.5米公仔+禮品包

【沙田凱悅酒店Staycation】全新KAKAO Friends主題Staycation即將登場！沙田5星級酒店推出KAKAO Friends主題住宿計劃，連假即可入住，人均$496起即可以入住KAKAO Friends主題客房，酒店內不但設有超多打卡位，更可歎埋超可愛主題下午茶，再帶走獨家KAKAO Friends禮品包！Fans們必定要去打卡！

沙田凱悅酒店酒店KAKAO Friends主題Staycation！下午茶+1.5米公仔+禮品包

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（圖片來源：KKday）

KAKAO Friends Fans注意！沙田凱悅酒店酒店聯同KKday推出全新KAKAO Friends主題住宿計劃，酒店將會聚集一眾KAKAO Friends讓各位Fans打卡，玩個夠本！

Fans除了可以入住KAKAO Friends主題客房外，更可享用KAKAO Friends主題可愛下午茶、自助早餐及帶走KAKAO Friends禮品包。住客更可去泳池游泳借用KAKAO Friends水泡！

（圖片來源：KKday）

沙田凱悅酒店由7月1日起推出全新KAKAO Friends主題Staycation住宿計劃，各位Fans可於6月27日晚上10時起於低至6折優惠搶購，折後人均最平$451起就可入住！

是次酒店將會化身成為KAKAO Friends天地，在大堂入口處、主題下午茶、客房房門等地都設有打卡位，由7月1日起酒店大堂更會有1.5米高Ryan公仔等待與大家見面！

客房方面同樣設有多個KAKAO Friends打卡位，包括KAKAO Friends公仔造型枱燈、卡通造型抱枕、玻璃窗及浴室卡通造型貼紙、鏡貼、地毯、掛畫、杯墊、門卡等，處處都有一眾KAKAO Friends的身影，非常可愛！住客更可於戶外泳池借用KAKAO Friends水泡及沙灘球，邊玩邊打卡！

住宿計劃更包括在KAKAO Friends主題房內享用的KAKAO Friends主題雙人3層架下午茶，可歎到12款精選鹹甜點及自選特飲2杯。當中多款鹹甜點均以KAKAO Friends造型登場，可愛又精緻！

同時，住客亦可帶走KAKAO Friends主題禮品包，禮品包括方形咕𠱸、Ryan便攜扇、Ryan或Apeach防UV摺傘。

沙田凱悅酒店KAKAO Friends主題住宿計劃

開賣日期：2022年6月27日晚上10時起

推廣日期：2022年7月1日至8月31日

訂購網站：KKday

價錢：人均$451起（另收加一服務費）

