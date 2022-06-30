【沙田好去處】今個暑假，沙田都有多個日系打卡位！沙田全新戶外打卡樂園及日本人氣插畫家Keigo的大阪主題裝置即將開幕，樂園以繽紛色系作為主調，更打造了4米長的紫藤花隧道，相信是又一個假日打卡好去處！

沙田全新戶外打卡樂園+Keigo主題展！4米紫藤花隧道/日系打卡位

（官方圖片）

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今個暑假，沙田新城市廣場將在7月15日開始，於商場各處設有多個日系風格打卡位，不但聯乘日本人氣插畫家Keigo打造期間限定的主題裝置，更有戶外平台設有唯美打卡樂園，以繽紛色系作為主調，當中不可錯過4米長的紫藤花隧道，在紫色花海步道散步打卡超浪漫！

（官方圖片）

Keigo主題裝置設7大大阪景點 必影跑跑人廣告牌

新城市廣場與日本人氣插畫家Keigo合作，於7月15日起設期間限定主題裝置！7大打卡裝置以大阪作主題，多個Keigo角色化身成為大阪景點，如跑跑人廣告招牌、大阪燒廚神鱷魚先生等等，玩味之餘又可以打卡影相！

另外，同場亦有Keigo獨家精品和限量禮品換領，更有樹懶及長頸鹿先生的造型冰凍雪條，粉絲不可錯過！

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戶外唯美打卡樂園 必影日系紫藤花隧道

除了Keigo主題裝置外，新城市廣場亦打造全新戶外打卡主題樂園Fun Park！主題樂園設有3大主題園區及10大打卡位，包括「紫幻花園」、「動感童園」及「奇妙芝園」，全部都以繽紛色系作為主調。

當中必影打卡位必定是4米長的紫藤花隧道！隧道佈滿紫藤花，形成紫色花海，在「粉紫步道」散步打卡超浪漫，如置身在大阪、京都、奈良看紫藤花。

《新城市廣場x Keigo大阪一町》

日期：7月15日至9月12日

地點：新城市廣場三期二樓(近LOG-ON)



全新打卡主題樂園Fun Park

日期：7月17日起

地點：新城市廣場5樓戶外平台

