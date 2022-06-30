【元朗好去處】熊本熊即將登陸元朗！化身成兩大超巨型主題裝置及8大熊本熊打卡位，當中最吸睛一定是6米高的巨型扭蛋機及放大版扭計骰，玩味之餘又可以打卡影相，另外亦設文創市集，大家又多個元朗好去處！

熊本熊8大打卡位登陸元朗！巨型紅黑棋盤/向日葵花園/熊本町車站

（官方圖片）

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元朗YOHO MALL聯乘日本熊本吉祥物熊本熊（KUMAMON），於7月19日起打造熊本熊主題裝置，設有兩大超巨型主題桌遊棋盤——「KUMAMON玩樂不夜町」及「熊花園」，熊本熊將在各園區以不同造型現身，包括2米半植絨吹氣造型公仔，必定成為人氣打卡位！

（官方圖片）

巨型紅白黑棋盤

「KUMAMON玩樂不夜町」以紅白黑棋盤及日本街頭為主題，設有5大打卡位，有齊巨大化骰子和棋，當中不可錯過6米高巨型扭蛋機、放大版扭計骰及熊本町車站，十足放大版桌遊棋盤，大家可以扮成桌遊主角與熊本熊打卡！

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夢幻熊本熊花園

「熊花園」主打田園風格，設有向日葵花海步道供大家散步打卡，熊本熊更會化身成2米半植絨吹氣造型公仔出現，必定成為人氣打卡位！

另外同場設有「熊本縣特產店」，大家可入手熊本縣名物，如日本直送到港的熊本縣水果、美食，一解旅行癮，在8月開始亦會設熊本熊市集「Kumatown文創市集」，出售期間限定的熊本熊文創周邊及原創手作精品，粉絲不可錯過！

《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》

日期：2022年7月19日至8月28日

時間：上午10時至下午10時

入場詳情：免費開放



KUMAMON玩樂不夜町

地點：YOHO MALL I

熊花園

地點：YOHO MALL II

KUMAMON X 熊本縣特產店

地點：YOHO MALL II

