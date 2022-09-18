香港也有極清海底景色！網民潛水捕捉到遍地珊瑚盛放、池魚群美景

香港都有超靚海底美景！最近網民於網上群組分享了一輯香港潛水相片，相片中海底遍佈一大片軟珊瑚，還有大群池魚暢泳，令不少網民都大讚超靚，不過要注意的是該處地點潛水具一定風險，所以不建議沒有經驗或較少潛水經驗人士前往，即使有豐富潛水經驗的人士，亦建議在天氣環境狀況良好並持續多天，才考慮前往。

香港七星排激靚海底景色 網民潛水捕捉到遍地軟珊瑚+池魚群美景

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香港都有超靚海底美景！ 最近網民「Leung Kin Chung Kevin」於Facebook群組「香港風景攝影會」分享自己潛水時所拍攝的超美海底相片！這片海底美景位於七星排，遍地盛放著生機勃勃的軟珊瑚，還有大群池魚暢泳，令不少人都忍不住大讚靚到難以置信！

（圖片授權：Facebook@Leung Kin Chung Kevin）

網民當日前往七星排時，水底能見度極高，海底水質清澈見底，只見一大排各種顏色軟珊瑚欣欣盛放，抬頭見超大池魚群四處游走，極為壯觀！

不少網民見狀紛紛留言指：「難以相信，香港海下可以幾靚」、「美麗的海底花園」，更有網民笑稱：「令我大開眼界，以為係泰國南部！」海底景色令人讚嘆，如果想讓美景繼續延續，需要大家多加愛護海洋了。

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七星排位於本港東北面海域，屬於香港潛水熱點，不過亦曾發生過潛水意外，因此網民發文時也提醒，即使有足夠潛水經驗，前往七星排依然要有具備良好的環境及天氣因素，包括風勢微弱、無浪及水質良好等狀況，並持續多天，才可考慮前往。

網民受訪時亦向記者解釋，指雖然他們有經驗，並且按指示進行比較安全，但大自然的威力會讓一切轉變得很快，因此到此處潛水仍有些許危險。