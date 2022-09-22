日本首相宣布10月會再放寬出入境限制以及國際旅遊，日本自由行有望！去旅行當然想買最平機票，香港航空重新推出大阪來回機票，最平連稅只需$2,751就可以來回大阪！11月至明年1月航班已經可以預訂，大家可以了解最新遊日資訊，買平機票去日本旅行啦！

香港航空大阪來回機票連稅$2,751起！早機去晚機返、11-12月都有

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Unsplash/miram-oh）

日本於9月初宣布，開放可以自由活動的旅行團遊日，經旅行社自訂行程，1人也可以成團！雖然未回復至疫情前的「完全版」自由行，但已吸引不少日本迷想去日本旅行！多間本地航空公司亦陸續重新安排來回日本的航班，而香港航空（Hong Kong Airlines）就推出關西大阪來回機票，連稅只需$2,751起！

（圖片來源：香港航空）

香港航空最新大阪來回機票連稅由$2,751起，不過要注意的是，最低價格為「經濟飛」級別，未包括寄倉行李及其他附加費，購買前要先了解個人需要！

各級別機票詳情：

經濟飛：$2,751起

【1】付費預留座位

【2】付費寄倉行李

【3】免費7kg手提行李

【4】更改日期及航班收費：$300

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000



精選經濟飛：$3,172起

【1】付費預留座位

【2】免費20kg寄倉行李

【3】免費7kg手提行李

【4】更改日期及航班收費：$300

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000



超級自在飛：$3,302起

【1】免費預留座位（不適用於「尊享空間」座位）

【2】免費30kg寄倉行李

【3】免費7kg手提行李

【4】3次免費更改日期及航班

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$700



而航班時間方面相當不錯，去程HX618航班出發時間大多為早上或中午，而回程航班則為HX619，回程時間大部份為傍晚起飛，絕對稱得上是「早機去，晚機返」！同時，由今年9月到明年1月的航班亦已有安排，想在日本玩到盡的朋友不容錯過！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到香港航空官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空大阪來回機票

價錢：$2,751起

出發日期：即日起（11月內逢星期二、四、六出發；12月每日均設出發航班）

回程日期：即日起（11月內逢二、四、六回程；12月每日均設回程航班）

官網：https://www.hongkongairlines.com

