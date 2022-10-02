旅遊達人回顧平機票時代超累「日本一日遊」：窮人社畜才會這樣玩

近期日本國境逐步鬆綁，讓許多人赴日旅遊的心情蠢蠢欲動，有網民就想起過去廉航盛行時代，常看到「一日特攻」玩日本（當天來回，或下班飛，第二天早上回來），好奇是否要日旅老鳥等級或有錢人才能這樣玩，釣出網友透露「一日特攻」的真相。



新冠疫情前出國旅遊風氣興盛，尤其是對日機票便宜，赴日旅遊成為不少小資族首選，更有人因機票便宜，跑起「日本一日遊」的行程。有台灣網民好奇，雖然當初特價機票比高鐵台北、高雄來回還便宜，但依他日旅菜鳥思維，出國還要花很多時間研究交通等雜事，總覺得就是要多玩幾天、把成本攤平才划算，難道當年搞「一日特攻」都是老鳥或有錢人嗎？

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過來人立刻表示這行程超累，但真的只有常去的人會這樣飛，不常去日本玩的當然是請多天假包山包海的玩，「玩過一次，太累」、「解成就，其實超累」、「認真，很累。年輕還可以，老了完全不想這樣搞」、「一種喜歡解成就的普通人。 就想有快十小時在交通上，哪裡好玩了」、「以前景氣好時，日商高階主管很常一日來回」、「很多是去跑場的」、「去大採購電器會划算阿」。

但內行人也直言，雖然通常日旅常客才會玩一日特攻，但會24小時來回的很多是無法請假的社畜或窮人，「有錢人把自己搞得這麼累幹嘛」、「窮人好嗎？有錢人哪需要搞一日特攻」、「事實上窮人、看首映或是Live不想請假的，樂桃關西或羽田那班很容易遇到熟人，也是因為羽田太方便，深夜都還有到市區的公車。下班飛上班回都剛好適合」、「社畜不能放假」、「看live，也懶得多待，不如回來上班」。

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有人也分享當年印象深刻的一日特攻，包括「買牛奶一日特攻」、「去新潟買米啊」、「為了躲教召（台灣後備軍人的教育召集）飛到成田機場出關在機場大廳買一罐綾鷹綠茶喝完之後就飛回來的」、「也是有單純去吃拉麵的」、「記得還有人一日特攻是去日本看電影的，只有日本上映所以不去不行，出門前和家人說要去看電影而已」。

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