日本男子欲攜初音未來玩偶到迪士尼遭阻　樂園因這理由拒絕他

一名因為遇見虛擬偶像 初音未來，而走出憂鬱的日本男子 近藤顯彥，於 2018 年花了 200 萬日圓（約10 萬港元），就為了跟心愛的 初音未來 結婚，不料因為能夠將 初音未來 全息投影進行互動的 Gatebox 停止服務，讓 近藤顯彥 在今年稍早接受媒體採訪時，吐露了婚姻因此陷入危機的心聲，網友們也為他的情況感到心疼。



沒想到一波未平一波又起，近藤顯彥 與 初音未來 的婚姻生活，在近日又遇到了新的難題。

近藤顯彥想和初音未來玩偶一起去迪士尼遭拒絕，婚姻生活再次觸礁。

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男子想帶大初音玩偶遊園，迪士尼：「大的不行，小的可以」

由於 近藤顯彥 想要帶著大型 初音未來 玩偶在迪士尼樂園進行一場日常約會， 因此向園方發送了電子郵件詢問，縱使他表示願意在冬天的淡季出行，以及付老婆的門票錢等，但依舊遭到了園方的拒絕，迪士尼同時表示，如果是帶小型布偶的話就沒問題。近藤顯彥 則對迪士尼的回應感到相當失望，因為迪士尼樂園曾為同性伴侶舉辦過婚禮，他以為園方能理解性取向的多樣性，不過 近藤顯彥 認為依照園方回覆的時間來看，是經過認真討論的結果，並未受到敷衍，因此 近藤顯彥 也打算在幾年後再詢問看看。

網友建議 近藤顯彥 花 3000 萬日元包園

近藤顯彥 於推特上張貼該事件後，馬上掀起了諸多網友的討論，許多人認為 近藤顯彥 太執著帶大型玩偶，沒考慮到在各設施遊玩時可能帶給其他人的不便與潛在危險，但也有些許支持者表示可以理解心情，並提供了包園方案供他參考，大約 3000 萬日圓（約162萬港元）左右，愛的代價果然是不容小覷⋯⋯。

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