日本曾有56個「小京都」遍地鴨川與庭院？京都風光不再市鎮紛割席

小京都的過時，也許是京都本身的價值就在下降。



不能出國的這兩年，社交網絡上越來越多博主給國內的大好風光貼上「小京都」、「小瑞士」、「小馬爾代夫」的標籤。其中「小」字輩的重災區必然是小京都了。

不過在日本，還真有不少正版、合法、有授權的「小京都」。它們努力模仿着京都的古色古香，一度讓日本遍地都是「小京都」。

為了吸引遊客，日本不少市鎮添加京都風情化身「小京都」，高峰期多達56個！論風流部分並不輸給京都～👇👇👇

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但這些年它們越混越差，選擇和這個名頭撇清關係了。

日本曾有56個「小京都」

想成為正版小京都，其實一點也不難。

1985年，京都和一些想要成為「小京都」城鎮一起辦了一個「日本全國京都會議」。

京都和一些想要成為「小京都」城鎮一起辦了一個「日本全國京都會議」。（外灘提供）

想要加入其中，成為合法授權的「小京都」，只需滿足兩個條件。

一，每年交5萬日元的會費

二，相比國內有木屋、有樹林、有榻榻米就會被叫做「小京都」，它還是有一定門檻，申請的城鎮至少要符合三個條件中的其中一項：

1. 擁有與京都相似的自然景觀、街道風貌或建築風格

2. 擁有與京都有關的歷史淵源

3. 擁有傳統產業和民俗藝能



於是你會發現，這些地方的景色頻頻撞車。包括街道設計「長安化」的棋盤式，打造京都標誌性的鴨川，神社、寺廟和仿古庭院更是不能少。

而極具進取之心的城鎮，還會學習京都的習俗、打造和京都相關的典禮。比如「土佐的小京都」四萬十市，不僅直接山寨了「鴨川」和「東山」，每年11月還會舉行「一條大祭」，專程去京都的下鴨神社取聖火。

可謂虔誠。

這股cosplay旋風在1999年刮到最盛，全日本有56個城鎮加入了日本全國京都會議。

「小京都」意味着這地方既有歷史韻味，又有秀美的山水，確實能在一定程度上吸引了遊客。再籍籍無名的小鎮，打上這張標籤，在上世紀可謂是無往而不利。

對我們這些海外遊客來説，在讓人眼花繚亂的「小京都」裏，最熟悉的大概還是「北陸小京都」金澤市。因為遠離二戰戰場，它保留了大量江户時代的歷史古蹟，包括日本三大名園首的兼六園，論風流並不輸給京都。

「飛驒的小京都」岐阜縣高山市也不賴。它的木雕工藝技術名冠日本，京都奈良很多寺院就出自高山市的師傅之手。正因此，這座城市的古老木建築古雅端然，確實頗具京都的風範。

此外打出了一定名聲的，還有「陸奧小京都」仙北市（角館）、「山陰的小京都」津和野町、「筑前小京都」朝倉市（秋月）、「西京（西面的京都）」山口市、「關東小京都」足利市、「奧美濃的小京都」郡上八幡、「尾張的小京都」犬山縣......

那些年，不論是《Lonely Planet》這樣的旅行雜誌，還是亞洲各大旅行網站，都推出過小京都排行榜，是不折不扣的「流量密碼」。

「小京都」不香了 最紅的都已割席

日本人對「小京都」的感情可用兩個字概括：愛過。

京都會議的發起時間正處於日本經濟泡沫時期，全國都熱衷於打造接待地。小城鎮們比起挖掘自身的魅力，更傾向於模仿已經大獲成功的旅遊景點。而戰爭破壞以及經濟騰飛後的大興土木，讓人們非常嚮往京都這樣保存良好的文化古城。

那時候交通不夠發達，想去京都沒今天這麼容易，於是一個京都不夠，五十個「小京都」來湊。但這樣莞莞類卿的情感很快迎來了倦怠期。

2000年後至今，根據官方網站的數據，包括最有名的金澤市和高山市在內的16個城鎮，陸續退出了「小京都」協會。雖然金澤市的官方態度很禮貌，表示這是城市旅遊戰略的轉變。但看看金澤人的態度就知道了：這個稱呼真不禮貌，金澤才不是小京都。

金澤退出是有自己的底氣，還有一些地方則是覺得這個稱號沒帶來什麼真正的實惠。巖手縣原野市表示自己「經濟困難」，交不起每年5萬日元的會費。京都府龜岡市和它的小夥伴們更無情：我沒得到預期的效益。

對於「小京都」的沒落，日本人樂見其成。

「我認為『小京都』這個名字消失是件好事。金澤是有自己獨特魅力的。它的老式街景和寺廟神社，不是宮廷的，而是武士的，和京都有很大區別。」

「現在有了新幹線，去哪裏都方便，為何不直接去京都呢？」

「我很喜歡旅遊，但現在很少出去了，因為不論去哪個國家，都在『東京化』。旅遊目的地變得相似，旅行的意義越來越少。」

「現在這個世界流行小眾，與其依賴京都的名氣，我認為挖掘獨特的東西來吸引遊客更好。」

「我是京都人。每次我去旅遊，希望感受到一些不一樣的氛圍時，看到小京都三個字都會很失望，想吃當地的美食看到的也都是京都懷石料理。」

「我去小京都是為了感受歷史和平靜，但從平成開始，旅遊目的地為了吸引遊客變得非常嘈雜，街邊全是大型日式旅館，旅遊巴士旅遊團蜂擁而至，再也找不到曾經的樣子。」



於是在今年，連《京都新聞》都忍不住悲哀地感慨：「小京都」不再有魅力了嗎？

京都自己的日子都不好過

元祖京都已經失去魅力了嗎？👇👇👇

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失去魅力的或許不只是「小京都」。這兩年，京都的負面新聞頻出。

去年6月，京都市長公開説，京都已經欠下鉅額債務，可能會在10年之內破產。根據2019年的數據，京都背下了高達1.6萬億日元的債務。

京都市長公開説，京都已經欠下鉅額債務，可能會在10年之內破產。（外灘提供）

可能破產的原因一是京都的支出很大，它的各種補貼、福利在全日本都名列前茅。

二是上世紀八九十年代為了修地鐵，歷史負債過多。京都曾花費千億建造了一個路線規劃不合理的地鐵，導致坐地鐵的人很少，年年虧損，於是又貸款了1000億去填補虧損。

一邊瘋狂花錢，一邊京都的賺錢能力卻遠不如我們的想象。

我們到京都遊玩，一定會被當地的古城氣質所折服：對於一座現代化城市來説，當地的高樓大廈可以説是非常少了。這是因為地方政府為了維護這種氛圍感，嚴格限制了建築物的高度。而沒有高樓大廈，就徵不到足夠的資產税。

同時那些聞名世界、大賺特賺的京都寺廟神社是完全不用交税的。京都政府也曾想要拿它們的羊毛，在1983年規定寺廟也要交税——腰桿很硬的寺廟們紛紛拒絕交錢，包括金閣寺和清水寺在內的數十個主要景點一致關門謝客，倒逼政府取消了這項税收政策。

一邊瘋狂花錢，一邊京都的賺錢能力卻遠不如我們的想象。（外灘提供）

雖然又會花又不能賺，好在京都作為國際知名的旅遊城市，每年都有千萬遊客主動來買買買。僅僅2019一年，就帶來了1.2萬億日元的消費。在京都的GDP裏，旅遊業貢獻高達14%，是日本平均水平的三倍。

如果能保持旅遊業的興隆，京都的日子倒是也過得挺滋潤。可2020年疫情一來，日本關閉國門，全靠購物慾望沒那麼旺盛的幾十萬國內遊客，一下子債務危機就爆發了。

剛剛失去遊客時，有不少京都人拍手稱快：這些人又吵又亂，街道終於恢復清淨了。但緊接着酒店、餐廳陸續倒閉，失業的人越來越多，京都終歸做不到一城獨美。

和經濟危機一同到來的，還有名譽危機。京都一名藝妓爆料行業內幕：在京都當藝妓，未成年就被逼陪酒、被客人性騷擾，甚至初夜也會被拍賣。

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不少懷着熱情進入這個行業的年輕女孩，一兩年就患上了抑鬱症，嚴重的甚至選擇結束自己的生命。

有一位日本網友的發言得到了很多贊同：

小京都的過時，也許是京都本身的價值就在下降。我曾經很喜歡京都，喜歡它的歷史和優雅。但我經常在節目裏看到京都人對外地人很冷漠，最近又爆出了京都藝妓的新聞，讓我覺得這個城市有很多我沒看到的一面。

日本在今年年中打開國門，這幾個月也在逐漸放鬆對入境遊的限制，但京都想要重新站起來，還有很長的路要走。

更別説只能追求形似的「小京都」們了。