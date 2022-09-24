日本推出「口袋廁所」　用後加入促凝除臭劑　擺足7天全無異味

便攜式馬桶的極限在哪裏？有一家日本公司給出了一個讓人意外的答案，只有手掌這麼大，揣在兜裏沒有任何壓力。



怎麼，這是要讓人原地解決，然後用紙巾擦擦手？沒有這麼誇張，其實是讓你拉到口袋裏。

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這個腦洞有點眼熟，而且確實可行，但真有這個必要嗎？你直接告訴我隨身帶個塑料袋不是更好，我家裏的購物袋又大又多。當然，這個便攜馬桶所包含的內容不只有袋子。

據介紹這個馬桶名叫Pocketoilet，直譯也就是「口袋馬桶」。因為只有一包紙巾大小，也被稱為世界上最小的馬桶，可以在最緊急的情況下代替廁所使用。使用的方式也很簡單，把袋子拆開，裏面有四樣東西。

最大的袋子可以容納1000ml，基本上可以滿足一次暢快地排放。接着是促凝劑除臭劑以及防臭袋，這些工具都是用來防異味的。據説處理得當的話，被包裹好的大便就算放在室內一週也不會出現特殊味道。此外還有一包洗手水。

使用的時候先找一個馬桶支架套上袋子，如果沒有這種支架，就把袋子放在地上攤開，當一個蹲便使用。接着把除臭劑等材料扔進袋子，然後就可以使勁兒釋放自我了。搞定後把袋子收起來，然後整體塞進除臭袋裏，最後上完廁所記得洗手。一整套流程下來，給我的感覺和當鏟屎官差不多，只不過服務對象不再是寵物，而是自己。

Pocketoilet顯然是在幫助人們解決一個棘手的問題，那就是需要上廁所的時候沒有廁所。不過如果是在日常生活中，這種腦洞總會給人一種脱褲子放屁的感覺，畢竟廁所除了馬桶還需要密閉空間，而且思路很像是家裏的垃圾桶。所以其實他們的想法與應用場景，主要是針對那些情況更為極端的地區。例如那些受戰爭、自然災害影響的地方。大量受災羣眾被安置在一個特定的區域，衞生條件一般來説都比較簡陋，上廁所肯定會成為一個問題，例如會排大長龍。

這個想法也並不是空穴來風，這家公司的創始人就是在做志願者時發現了這個問題。當時是颱風重創了一座城市，受災群眾不得不為了一個馬桶而排隊30分鐘，但通常來説人們很難預測自己的大招什麼時候想要釋放，能憋到什麼時候更是説不準。所以按照他們的思路，這種口袋馬桶就成了每個人的私人定製馬桶，並且自己就能處理好自己拉出來的東西，可以緩解一部分排隊壓力。你可以不用去排隊等廁所，而是可以找一個私密性好的地方自己解決。雖然不算完美，但看起來可以解燃眉之急，乾淨又衞生了屬於是。

另外有意思的是，在日本類似的應急設計不光有馬桶。同樣是應對緊急情況，另一家日本公司還設計過一款「便攜式洗衣機」，所以這次又能有多便捷？（點擊放大瀏覽）：

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你可以直接在袋子裏洗。這台便攜式洗衣機或許直接叫洗衣袋更合適，名叫Attack Zero，工作方式簡單來説就是換了一種手搓方法，因為它本身只是一個透明的袋子。使用的時候就是先加水，再加洗衣液，衣服扔裏面，確保衣服浸泡好，然後開始用手搓，基本就是各種擠壓。洗得差不多了就把水倒了，然後再加清水重複沖洗，就算是洗完了。堪稱新能源省電人力洗衣機了。

據介紹，這種洗衣袋適用於出差旅行，野外露營，或者發生自然災害缺電的時候。但我總感覺這種情況下，水資源可能也沒那麼豐富。而且看來看去，我突然發現洗衣機和馬桶這倆使用起來好像差不多，都是一個袋子，然後用來裝東西，完全可以互換使用。

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