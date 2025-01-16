香港行山路線25推介｜新手到中級都啱！市區、新界睇靚景｜附交通

行山路線推介｜香港面積雖少，但勝在有許多山清水秀的靚景，而且從市區出發相當方便，不少路線更是行山新手都適合。《香港01》「好食玩飛」編輯為大家精選25個郊遊靚景打卡路線，難度由初級、中級都有，地區涵蓋港九新界，讓大家在假日多做運動兼欣賞香港美景！即睇內文。



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行山路線推介｜最快5分鐘行完 古村／芒草景點／沙洲／漁村

以下推介的行山路線難度分為1星至3星，1星難度的行程較短，只需5至10鐘即可完成，適合想欣賞靚景又初次接觸行山的新手；2星難度行程則約為半小時；3星難度則需要45分鐘至1小時。大家可選擇適合自己的路線，同埋緊記量力而為！

行山切記要量力而為。（圖片來源：漁護署）

新手一星路程推薦！5至10分鐘輕鬆完成

新手行山路線【1】獅子山郊野公園｜香港回歸紀念亭 （九龍坳）

香港回歸紀念亭外可俯瞰九龍市區景致，早上可飽覽香港維港景色，晚上則可以欣賞到萬家燈火的美景夜景。

獅子山郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通：由九龍塘出發：專線小巴 72或73線／由樂富出發：專線小巴53M線



新手行山路線【2】西貢東郊野公園｜標尖角

「標尖角」是萬宜水庫東壩北面的一個半圓形岬角，山體由火成岩六角柱石群組成，從上而下可以俯瞰六角形火山岩柱獨特景色，是不少人前往打卡的勝地。

西貢東郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通方法：於西貢市中心乘坐穿梭巴士前往／於西貢市中心乘坐的士直達／乘坐9A專線小巴來往北潭涌至東壩



新手行山路線【3】橋咀郊野公園｜橋咀觀景台

橋咀洲屬於西貢離島之一，是本港最容易到達、交通方便的地質公園之一，同時是本港面積最小的離島郊野公園，距離西貢市中心只需10至15分鐘船程。橋咀洲不但有出名有連島沙洲及水清沙幼的半月灣，更隱藏著侵入岩之一的「菠蘿包」，是西貢離島遊必到景點之一！

橋咀郊野公園（IG @ chanmikeee授權）

交通方法：

於坑口港鐵站B1出口出發，在坑口站公共運輸交匯處乘搭綠色小巴101M至總站西貢市中心落車。／在西貢海濱公園，直行經過公廁至巴士總站，左轉出西貢海旁廣場到達西貢新公眾碼頭，乘搭來回橋咀洲的街渡到橋咀島。



想知更多橋咀洲資訊可留意以下連結：

橋咀島｜西貢連島沙洲天使之路美景+半月灣沙灘行山路線｜附交通 | 香港01

新手行山路線【4】西貢西郊野公園｜企嶺下海岸 （近榕樹澳）

榕樹澳位於企嶺下海的一個內灣，灣內滿佈大小漁排，附近沿岸而建著新圍、老圍及榕樹澳等村落，再加上零星散落山邊的小屋，極具漁村風情。

西貢西郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通方法：於西貢乘搭專線小巴7至海下、9至麥理浩夫人渡假村、9A至萬宜水庫東壩（只在星期六、日及公眾假期行駛）、12至寶林及101M至坑口港鐵站



想知更多榕樹澳週邊資訊可留意以下連結：

西貢行山｜榕北走廊新手郊遊首選！探秘榕樹澳紅樹林嚐柴火菜乾粥 | 香港01

新手行山路線【5】清水灣郊野公園｜大坑墩風箏場觀景台

大坑墩是放風箏和野餐的好地方，直上大嶺峒俯瞰龍蝦灣和西貢無敵大海景，豁然開朗。轉入相思灣形同走進隱世小村莊，寧靜的小沙灘尚未成為打卡熱點，能享受片刻的寂靜，適合親子和新手郊遊。

交通：鑽石山地鐵站搭91號巴士在大坳門下車。



想知更多大坑墩風箏場觀景台資訊可留意以下連結：

西貢行山︱漫遊風箏聖地大坑墩 直上大嶺峒俯瞰龍蝦灣無敵海景 | 香港01

新手行山路線【6】馬鞍山郊野公園｜飛鵝山觀景台

天氣好的時候，在飛鵝山觀景台可清楚看到維港兩岸的美景，另外出上亦可欣賞九龍半島景色！夕陽時分，可以欣賞到日落的雲彩景致及鬧市夜景。

馬鞍山郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通：

乘搭港鐵恆安或馬鞍山站下車／

或巴士至馬鞍山恆安邨、耀安邨，沿馬鞍山路迴旋處旁之良友路上山，步行約30分鐘便可到達馬鞍山燒烤場旁的郊遊徑入口／

於馬鞍山新港城巴士總站或耀安邨乘村巴NR84號，在馬鞍山郊野公園車站下車



新手行山路線【7】金山郊野公園｜九龍水塘

在金山郊野公園內，可以一次過欣賞九龍水塘、九龍副水塘、九龍接收水塘及石梨貝水塘九龍水塘群的四個水塘。當中九龍水塘著名的弧形主壩、水掣房、溢洪壩等均為法定古跡，去到不容錯過！

金山郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通：巴士38、42C、61X、62X、72、81、85A、258D、259D、269C



新手行山路線【8】城門郊野公園｜城門享逸台

享逸台上建有一座六角形涼亭，被翠綠山景及水塘抱擁，景觀開揚，能夠將城門水塘蜿蜒風景盡收眼簾，遠眺可觀賞大帽山以至葵涌一帶景色。每逢城門水塘滿溢時，更可觀賞到「水浸白千層」美景，每年吸引不少攝影師及山友前往打卡影相！

城門郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通：乘專線小巴82號來往荃灣兆和街與城門水塘，遊客中心位於終站旁。



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城門水塘行山｜新景點享逸台睇到小千島湖！遠眺水浸白千層 | 香港01

新手行山路線【9】大欖郊野公園｜麥理浩徑第九段觀景點

麥理浩徑第九段觀景點位置開揚，觀景點可盡覽荃灣、藍巴勒海峽及昂船洲的景色。從觀景點遠眺，可見海上船景及貨櫃碼頭特別景點。

大欖郊野公園（圖片來源：漁護署）

交通：從港鐵朗屏站B2出口搭乘K66號巴士至大棠山路巴士站，車程約30分鐘。



新手行山路線【10】大欖郊野公園｜千島湖清景台

「千島湖」位於新界西北大欖涌水塘，因為水塘中有多個小島，在水塘儲水後，便會出現有如千島的湖光山色，被稱為港版「千島湖」，至千島湖清景台的路線較多平坦路線，算是初級路線，通常登上千島湖清景台，都會由大棠起步，冬季去更可以欣賞楓香紅葉。

大欖郊野公園（資料圖片）

交通：於朗屏港鐵巴士站或元朗商業中心站乘坐K66巴士約半小時至黃泥墩村總站。



想知更多千島湖清景台資訊可留意以下連結： 千島湖行山路線｜屯門大欖涌水塘路線 新手3小時輕鬆行 附交通 | 香港01

新手行山路線【11】船灣郊野公園｜荔枝窩小瀛故事館

超過400年歷史的客家古村荔枝窩，舊時盛產荔枝，因而得名。村中目前各處仍保留著傳統的客家特色，村內的祠堂、協天宮和鶴山寺，均是有過百年歷史的三級歷史建築。

交通：巴士75K、275R／專線小巴20C、20R、56K／

馬料水碼頭、荔枝窩碼頭渡輪（僅於星期日及公眾假期有一班班次）



新手行山路線【12】大潭郊野公園｜大潭副水塘

如果愛看古蹟，推薦大家到大潭水塘群走走，該地由上水塘的石砌輸水道、水塘石橋、主壩，到副水塘的水壩、水掣房及至大潭篤水塘的石橋等等，共有超過20項法定古蹟。附近山徑同樣輕鬆易走，值得一行！

大潭郊野公園（漁護署）

交通：乘搭新巴14或城巴314號線，於大潭郊野公園下車／由赤柱出發，可乘搭14、314號線／由筲箕灣出發，可乘搭14號線／由小西灣出發，可乘搭314號線（314號線只於夏、秋季運行）



行山經驗人士二星路程！行完全程半小時

行山好去處【13】獅子山郊野公園｜筆架山觀景台

筆架山又名畢架山，因遠觀外形似一個擱筆架子而命名。觀景台上的景觀極為開揚，可飽覽整個九龍半島的景色，甚至可遠眺將軍澳及柴灣，日落時分或夜晚景色同樣值得打卡。

獅子山郊野公園（漁護署）

交通：由九龍塘出發：專線小巴 72或73線／由樂富出發：專線小巴53M線



行山好去處【14】大帽山郊野公園｜大帽山郊野公園觀景台（北面）

大帽山為香港最高峰，北面觀景台可以俯首視180度錦田平原美景，夏天的黃昏，夕陽的餘暉落在八鄉錦田平原一帶，把遠處的流浮山染成橙黃色。到了秋冬季節，芒草在風吹下搖曳生姿，在山頂回看連綿的繞山路，更是大帽山的獨特標記。

大帽山郊野公園（漁護署）

交通：巴士52X、53、234A、234B、962／專線小巴96、96M、302、308M



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大帽山行山｜登香港最高山峰賞芒草日落靚景 巧遇雲海景象超夢幻 | 香港01

行山好去處【15】石澳郊野公園｜龍脊觀景台

龍脊行山路線曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島5條新手遠足路線」之一，亦因不少藝人喜愛到此郊遊，而被戲稱為「全港最易偶遇明星的行山路線」！

石澳郊野公園（漁護署）

交通：巴士9號由筲箕灣至石澳開始步行



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龍脊行山路線｜新手必行！最易偶遇發哥？附交通路線詳情 | 香港01

行山好去處【16】大潭（鰂魚涌擴建部分）｜金督馳馬徑觀景台

金督馳馬徑沿徑設有一條超過二千米長的的鰂魚涌緩跑徑，南起柏架山道，北至北角賽西湖。在緩跑徑北面起點附近的觀景點，可欣賞到由尖沙咀到鯉魚門的維港景色。

大潭（鰂魚涌擴建部分）（漁護署）

交通：巴士6號、41A、76、63至黃泥涌峽道黃泥涌水塘公園站（新網球中心之油站前）下車。



行山好去處【17】香港仔郊野公園｜中峽觀景台

中峽位於香港島中部的金馬倫山與聶高信山之間，西有灣仔峽，東為黃泥涌峽，可以欣賞到鳥瞰景致，而由西至南，分別有南朗山、海洋公園、壽臣山、淺水灣、舂坎山等，海面上還有銀洲和熨波洲幾個小島，可以飽覽香港島以南的獨特海岸風景。

香港仔郊野公園（漁護署）

交通：巴士7、70、71、72、76、107、170、970X／專線小巴4B、4C、4M、4S、52至石排灣開始步行



行山好去處【18】龍虎山郊野公園｜龍虎山觀景台

龍虎山郊野公園是全港面積最小的郊野公園，東有太平山、南接西高山、北連石塘咀、西見摩星嶺，面積雖小但有不少自然生態及遺址可欣賞，例如龍虎山觀景台是昔日的砲兵觀察所，另外亦有松林砲台遺址，觀景台上亦可盡看香港島西面風景。

交通：於中環乘15號巴士或1號小巴抵達山頂（爐峰峽），沿夏力道前往／

於中環乘13號巴士或3A小巴到旭龢道，沿香港大學校長住宅旁的克頓道／

於中環乘搭3B巴士、北角碼頭乘23號巴士，或竹園乘103號隧巴到達蒲飛路



行山好去處【19】北大嶼郊野公園｜彌勒山郊遊徑

位於昂坪以北的彌勒山，是香港第8高的山峰，整條路線都十分平坦，因此新手2小時就可以輕鬆行完。觀賞彌勒山芒草的最佳時間在每年10月底至11月中，大家可以把握時間去睇芒草。

北大嶼郊野公園每年10月底至11月中可看到芒草。（民政事務處）

交通：巴士 1R（只在星期日及公眾假期行駛）、1、2、3、4、11、3M、21、23、34、A35



挑戰級三星路程！全程需時45分鐘至1小時

高級行山路線【20】八仙嶺郊野公園｜九龍坑山

九龍坑山沿途山峰起起落落，可以一眼看盡大埔市及大埔海的開揚景色，加上山高林茂的山徑景色相當宜人。

八仙嶺郊野公園（漁護署）

交通：巴士75K、275R（在星期日及公眾假期行駛）／專線小巴20C、20R、52B、56B、56K



高級行山路線【21】林村郊野公園｜北大刀屻涼亭

大刀屻山勢巍峨斗峭，形似一個山脊如刀屻的山峰，中央只有一條窄窄的步道，登頂前建議先於平坦草地上稍事休息，調整呼吸及身體節奏後再攀高峰。

林村郊野公園（漁護署）

交通：巴士64K、65K、77K、76K／專線小巴25K、601、602、603



高級行山路線【22】畢拿山觀景台

畢拿山觀景台位處港島中央，遠足人士要先後登上超過400米高的渣甸山頂及畢拿山頂，渣甸山頂為維多利亞港至九龍半島繁華商業地帶，畢拿山頂則可賞到欣南丫島、大潭水塘群及赤柱的港島南部風光。

畢拿山觀景台（漁護署）

交通：從鰂魚涌地鐵站A出口出發，步行至柏架山道自然徑開始上山。



想知更多畢拿山週邊資訊可留意以下連結：

港島行山路線｜鰂魚涌起步上畢拿山新手都啱 必到柏架山紅屋打卡 | 香港01

高級行山路線【23】薄扶林郊野公園｜西高山觀景台

西高山是港島第4高峰，海拔493米，由山頂出發登上西高山，整段路平坦好走，對新手而言亦無難度。景色亦十分一流，可以看到無敵維港海景。由山頂出發登上西高山，整段路平坦好走，對新手而言亦無難度。西高山亦是日落好去處，可欣賞極美日落！

薄扶林郊野公園（漁護署）

交通：巴士7、15、71、970X／專線小巴1號



想知更多西高山觀景台資訊可留意以下連結： 西高山行山路線｜港島新手路線2小時行完 賞維港靚景+日落好去處 | 香港01

高級行山路線【24】北大嶼（擴建部分）郊野公園｜老虎頭觀景台

老虎頭山頂有向北及向南兩座觀景台，向北一邊望向機場及屯門，向南則望向愉景灣水塘及高爾夫球場，景色大有不同。山上多奇岩怪石，秋季期間，山上的芒草及野草變成金黃色，景色非常美。

交通：巴士1R（只在星期日及公眾假期行駛）、1、2、3、4、11、3M、21、23、34、A35



高級行山路線【25】南大嶼郊野公園｜鳳凰徑第二段

鳳凰徑第二段山徑沿途景色多變，春夏山上霧氣環繞、秋冬季則有芒草美景，行到中段部分路線時，將會與纜車線重疊，可以拍到纜車越過頭上的有趣畫面！黃昏時更可以欣賞到以日落為背景的昂坪市集及天壇大佛，景色壯觀。

南大嶼郊野公園（漁護署）

交通：巴士1R（只在星期日及公眾假期行駛）、1、2、3、4、11、3M、21、23、34、A35



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