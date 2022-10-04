【白川鄉點燈2023】隨著日本國境逐步鬆綁，相信不少人已經忍不住計劃行程。全球知名的白川鄉是旅遊人此生必去的景點之一，每年冬季都會舉辦點燈活動，繼疫情停辦2年後將首度重啟！今次為大家整理白川鄉點燈日期及攻略，大家出發前不妨留意一下喇！

白川鄉點燈日期+攻略！旅行必看絕美雪景 停辦2年後首度重啟

白川鄉點燈2023日期及預約方法一次過睇！位於日本岐阜縣的白川鄉合掌村，於1995年被列為世界文化遺產，是不少遊日旅人必定到訪的景點之一，除了可以觀賞歷史悠久的原始村莊建築，當地每年1月中旬至2月中旬，都會舉辦為期一個月的「白川鄉點燈祭典」，夜慕下欣賞薑餅屋點亮過程，冬季時分更加可以看到白雪紛飛的絕美景致，猶如置身白色童話世界，非常浪漫！

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「白川鄉點燈祭典」早年因為新冠疫情緣故已停辦2年，不過近期已宣布將會於2023年再度重啟，令不少旅人都大叫興奮。白川鄉冬季點燈將於2023年開始逢周日舉辦，點燈區域包括和田家、上町、明善寺，以及西側周邊。大家若想觀賞童話村的第一盞燈，記得留意白川鄉冬季點燈2023日期：

2023年點燈日期：1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月12日、2月19日

2023年點燈時間：17:30 - 19:30

點燈區域：和田家、上町、明善寺、西側周邊



白川鄉合掌村點燈活動近年吸引大批旅客前往，以致當地交通嚴重阻塞，甚至曾經出現點燈活動結束後，旅客仍無法進入村莊的情況，同時連領取展望台入場券的安排亦都有不少疏漏，因此從2019年開始，合掌村點燈活動開始實施「事前預約制」 ，未有事前預約的旅客只能於早上至中午時段參觀合掌村。旅客可以透過4種方式申請預約參加「白川鄉點燈祭典」：

【1】活動當日住宿：當局將會於白川鄉合掌村官網，公布點燈期間營業的民宿，旅客可以透過官網進行申請預約，當局及後會聯絡成功被抽選申請的旅客，屆時便可以入住並欣賞祭典，至於未收到聯絡的旅客則視為落選。



【2】自駕當日來回：白川鄉合掌村內的停車場同時亦將採取預約制，屆時會按照預約順序發放停車位置，若預約額滿後將關閉停車場。官方建議可使用公共停車場「村營細流公園停車場」，不過記得留意預約情況。



【3】乘坐高速巴士：旅客須乘坐白川鄉夜間點燈巴士（濃飛巴士或加越能巴士）才允許進入白川鄉，不過點燈專用公共巴士同樣採取預約制，有關巴士的預約詳情可於白川鄉觀光協會官網查看。



【4】乘坐計程車：旅客乘坐計程車需要預先購買停車許可證（每輛車一張）才可以使用停車場。旅客可以先購買停車許可證，成功被抽選後再預約計程車，便能前往合掌村。



白川鄉點燈活動正值冬季，屆時天氣預計非常寒冷，大家想於白色美景下拍照，記得備足保暖衣物，同時有機會可以看到落雪，建議穿著輕便及容易行走的衣物，大家前往前記得留意喇！

白川鄉點燈2023｜白川鄉點燈祭典 詳情

點燈日期：2023年1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月12日、2月19日

點燈時間：17:30 - 19:30

點燈區域：和田家、上町、明善寺、西側周邊

預約地點：白川鄉觀光協會官網＊

預約網址：https://shirakawa-go.gr.jp/zh/

＊必須提前預約，詳情請參閱官網資訊。



白川鄉點燈2023｜白川鄉村營細流公園停車場 詳情

開放時間：08:00～17:00

地址：〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町2495 3

停車收費：

-公共汽車或小型客車3,000日圓

-標準車輛 1,000日圓

-二輪車 200日圓



*資料來源：白川鄉觀光協會

