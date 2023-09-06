日本JR放題Pass｜秋季搭到飽PASS無限任坐列車$205起　附適用日子

日本JR優惠！慶賀一年一度的鐵道日（10月14日），日本最大的鐵道營辦商JR將會販售「秋季乘車放題Pass」，旅客用較優惠的價錢可任意出遊。成人只需以7,850日元（約港幣$415）購票、小童3,920日元（約港幣$205），便可在10月指定日子連續3日任坐JR全國所有普通、快速列車的自由席，暢遊日本各大縣市，非常適合長距離旅遊。即睇購買途徑、適用日子！



觀光列車（圖片來源：JR集團）

JR將會在9月16日至10月20日期間販售「秋季乘車放題Pass（秋の乗り放題パス）」。旅客購票後，能夠在10月7日至22日期間，一連3日內無限次乘坐JR全國所有普通、快速列車的自由席。

除了可任搭JR大部份的路綫，「放題Pass」持有人更可以同時任搭多條BRT（巴士快速交通系統）的路線、JR西日本宮島渡輪，非常適合準備作長距離旅遊、一次過想玩盡關東、關西、九州、北海道等多個地區的旅客選用。

部份JR能夠到達的景點：

睇埋酒店、景點資訊：

「秋季乘車放題Pass」的成人及小童收費分別為7,850日元（約港幣$415）以及小童3,920（約港幣$205），可於可在日本多個主要車站購買。以由關西的京都前往關東的東京為例，乘搭普通或快速列車之單程成人車費約為8,360円（約港幣$442），費用還未包括其他行程的車費，由此可見購買「放題Pass」較普通車票化算，能省下不少旅費。

京都去東京搭JR任上任落 不收額外車費

由於「放題Pass」不包含新幹線列車，大家若從京都乘搭普通或快速列車前往東京，需時至少約8小時，期間還需轉車約5次。不過，大家在旅程期間可以在遇上心儀景點後任意上、落車，慢慢享受途中的風光，也算是種美好的體驗。

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