全港燒烤場前全面開放 ，而九巴亦宣布來往大埔墟站至烏蛟騰的275R線服務，將會加入雙層巴士服務，載客數量每次可達125人，啟用日期預計為11月6日，期望有助疏導假日前往大尾篤（大美督）、新娘潭和烏蛟騰一帶燒烤或行山遠足的遊客。

大埔至烏蛟騰275R線11月首引入雙層巴士 九巴：疏導假日郊遊人流

踏入秋季，大尾篤（大美督）、新娘潭和烏蛟騰一帶是熱門行山郊遊及燒烤地點，遇上秋高氣爽的假日，人流絡繹不絕。最近，九巴宣布逢假日及公眾假期提供往返大埔墟港鐵站至烏蛟騰的275R路線，將於11月6日起加入雙層巴士服務，載客數量可增至125人。

（圖片來源：九巴官網）

275R線途經八仙嶺郊野公園和船灣郊野公園，總站為烏蛟騰，是多條行山路線的起點，例如可以沿印洲塘郊遊徑走到三椏村和荔枝窩，感受圍村客家文化；挑戰難度則可以走船灣淡水湖郊遊徑，從山上飽覽船灣風光。

乘搭275R亦可於新娘潭下車，沿新娘潭自然教育徑欣賞有名的新娘潭瀑布和照鏡潭瀑布。如果想燒烤的話，亦可以在涌尾燒烤場或涌背燒烤場下車。

275R線於星期日及公眾假期提供服務，每15至20分鐘一班車，經大埔廣福邨，可以於該站轉乘其他九巴路線前往市區。275R路線以往使用單層巴士行駛，現改用雙層巴士載客，希望可以疏導周末前往大美督、新娘潭和烏蛟騰一帶行山郊遊的乘客。

（圖片來源：九巴官網）

275R線服務時間表

服務時間：星期日及公眾假期



大埔墟站開

時間：07:30 – 08:30｜班次（分鐘）：20

時間：08:30 – 08:50｜班次（分鐘）：10

時間：08:50 – 18:00｜班次（分鐘）：15-20



烏蛟騰開

時間：09:40 – 18:45｜班次（分鐘）：15-20

