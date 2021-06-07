撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-07 15:57

【行山禮儀／山友／讓定唔讓】大熱郊遊路線起點烏蛟騰，近年吸引大批效遊人士前往，然而九巴路線275R線只在週日及假日提供服務，村民及山友們都依靠小巴20R出入。 日前有網民發現烏蛟騰村設公告牌，指小巴班次疏落，繁忙時間村民難以搭乘小巴，呼籲郊遊人士讓村民優先乘搭小巴，有關公告於facebook多個行山群組引起爭論，有人支持，有人反對！

烏蛟騰是不少行山郊遊路線的起點！（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

烏蛟騰是不少行山郊遊路線的起點，包括路徑可通往三椏灞、荔枝窩、榕樹凹及谷埔等地點。現時專線小巴20R號線來往大埔墟站至烏蛟騰，途徑大埔中心、汀角路、大美督及新娘潭，星期一至日提供服務，是村民進出的主要交通工具。不過班次較為疏落，由60分鐘至90分鐘不等。週末時村民進村加上大量行山人士，即使是19座的專線小巴也未必夠坐。

另一個來往交通工具則是九巴，九巴275R線今年2月延長至烏蛟騰，來往大埔墟站及烏蛟騰，途經廣福邨、大埔海濱公園、汀角路、大美督、船灣郊野公園及新娘潭，班次由10至20分鐘，改為10分鐘一班，大幅增加接客量。不過此路線只於星期日及公眾假期提供服務，但平日及星期六均沒有提供服務。

烏蛟騰是不少行山郊遊路線的起點！（資料圖片）

有網民日前（6日）在facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」及「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺) 」上載一張由烏蛟騰村設立的公告板，表示專線小巴20R班次疏落，繁忙時段居民難以乘搭，因此呼籲外來人士及郊遊人士先讓村民上車。

惟事件引來不少網民熱烈討論，有網民認為專線小巴是公共交通工具，並非私人村巴，對此感到不解。不過有網民就認為做法合理，因為村民的日常生活嚴重受影響，「你試下日日買個餸呢d咁小既事都要搭的士，你就知咩料。」

👇👇事件引起網民熱烈討論！按圖即睇兩派網民N個激烈留言👇👇

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20R小巴時間表（大埔墟站開出）： 星期一至五：05:40, 06:40, 07:40, 09:10, 10:40, 12:10, 13:40, 15:10, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40 星期六：05:40, 06:40, 07:40, 09:10, 10:40, 12:10, 13:40, 15:10, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40 星期日及公眾假期：05:40, 06:40, 07:40, 09:10, 10:40, 12:10, 13:40, 15:10, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40

同場加映1：烏蛟騰3大靚景路線輕鬆遊

烏蛟騰生態豐富，附近的古村亦留下不少人文風景，是十分值得探索的地方，更是不少牌郊遊路線的起點。記者為大家整理3條以烏蛟騰為起點的新手靚景路線，讓大家有多個假日好去處 👇👇

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同場加映2：屯門一日遊單車路線

屯門最新文青打卡位，坐擁270度海景，配上椰林樹影大草地，被譽為「港版沖繩」或「港版邁亞密」！由於地點離市中心稍遠，記者建議以踩單車這個方法來個屯門一日遊，推介6大打卡靚位，可以兼歎浪漫黃昏美景。



屯門區內設有不少單車租賃點，而且單車徑可以貫通南北，算是方便好踩。推介一條大約2至3小時的單車路線，一次過遊覽區內6個人氣景點，包括最新的屯赤隧道、最佳輕鐵拍攝點、《幻愛》著名取景地、古蹟建築等打卡靚景。單單是屯赤隧道已經有4個打卡位推介！👇👇👇如何踩往屯赤隧道？按圖看租車地點、路線走法及6個打卡位介紹👇👇👇

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