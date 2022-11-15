泰國冬季限定水上火車回歸！一日遊海上奔馳賞美景+向日葵花田

泰國自由行冬季限定的泰國水上火車將回歸！冬季的泰國都有不少好去處！每年冬季限定的泰國水上火車即將回歸，大家不但可以在水上親覽美景，更可以在中途下車，在華富里、曼谷、大壩等人氣景點觀光，更可去向日葵花田打卡，有興趣的朋友即睇門票及行程懶人包！

泰國自由行冬季限定水上火車將回歸！一日遊海上奔馳賞美景+向日葵花田+風土市場

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（圖片來源：KKday）

談及一生人一定要去一次的旅遊景點，每年冬季限定、泰國國家鐵路（The State Railway of Thailand）旗下的泰國水上火車，必定榜上有名。泰國水上火車由曼谷出發，沿途於水上運行，如同坐上《千與千尋》的水上火車一樣，在大海上奔馳，堪稱絕景。

（圖片來源：The State Railway of Thailand）

泰國水上火車今個冬季亦會開放，由11月5日起逢星期六及日行車，直至2023年1月，預計將會開放3個月。水上火車將於早上6時，由曼谷華南蓬火車站出發，沿途會經過10個站，包括Samsen、Bang Sue、Bang Khen、Lak Si、Don Mueang、Rangsit、Ayutthaya、Saraburi及Kaeng Khoi Junction等地。

水上火車會於熱門景點「水壩」停留約20分鐘，及於Khok Salung站停留約30分鐘，屆時大家可在泰國當地市埸觀光及購物，感受當地風土人情。之後水上火車會再回到大壩站，設有3小時自由時間，大家可以用餐、購物、欣賞美景等，不少旅客更可以以70泰銖（約港幣$15），乘坐遊覽車到向日葵花田賞美景及打卡！

最後，水上火車會再大壩沿路折返曼谷華藍蓬站，大家有機會可以親眼在水上火車近距離欣賞到夕陽下的大壩景色，為泰國水止火車一日遊行程劃上完美包號。

（圖片來源：KKday）

有興趣的朋友，可經旅遊平台購票，出發日期為2023年1月11日及1月25日，收費為每位$385；希望在其他日子登上水上火車的朋友，亦可選擇於官網訂票，票價由330泰銖起（約港幣$76起）。

KKday 泰國水上火車一日遊套票

價錢：每位$385

出發日期：2023年1月11日或1月25日

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-tw/product/32874



*包括向日葵園、cmoscos大波斯菊花園入園費及接駁車費（限向日葵園套餐）、保險、泰國籍中英文導遊、來回火車票、小點心。



泰國水上火車

官網：https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb

