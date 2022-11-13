泰國新景點｜曼谷吞武里市場海鮮即買即煮　200蚊食活蝦扇貝生蠔

吞武里市場（俗稱：曼谷海鮮市場，Thonburi Market Place），環境乾淨、海鮮種類豐富，不只受當地民眾喜愛，更成為新興的泰國景點。《看見泰國》YouTuber黑熊特地前來挑戰「1000泰銖實現海鮮自由」，大啖活蝦、奶焗扇貝、泰式生蠔等，還有特殊的「涼拌烤鱟魚蛋」、「脫衣椰子」，呈現超接地氣的泰國美食海鮮饗宴。



佔地2足球場 乾淨明亮、豐富多元

吞武里市場位於曼谷市區約20公里處，車程約40分鐘至1小時，興建於2022年3月，佔地1.5萬平方公尺，相當於2個足球場大小，有別於傳統市場，明亮乾淨。市場分為熟食區、日常雜貨區，還有生鮮區，逾500商家進駐，生鮮區有肉類、水產（海鮮），也有蔬菜水果。現場還有貼心設有洗手設備，讓消費者能大快朵頤。

按圖看看這個泰國新景點箇中乾坤，炭烤活蝦、焗烤扇貝、泰國生蠔又有多美味吸引👇👇👇

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海鮮現點現煮 代客料理免收費

水產除了海鮮也有河鮮，亮點在於顧客現點後，可以馬上現煮現烤，不額外加收料理費用。活蝦依照大小，1公斤從350泰銖起，價格透明、公道。黑熊挑戰1000泰銖實現海鮮自由，點了600泰銖半公斤的炭烤活蝦，搭配泰式海鮮醬，味道濃郁又新鮮。

美食馬拉松 烤蝦、扇貝、生蠔超新鮮

黑熊還品嚐了9個160泰銖的焗烤扇貝，加上芝士、大蒜奶油，迸發香氣的極致享受。

而泰國生蠔主要產自素叻他尼府（Changwat Suratthani）和拉儂府（Ranong），按大小區分價格不同。法國享用生蠔時會配上檸檬、醋及洋蔥，泰國生蠔則會搭配辣蝦醬、海鮮醬、蒜酥還有銀合歡，讓味道提升到不同層次，並且完全沒有腥味。

快來看看泰國特色食物「涼拌烤鱟魚蛋」和「脫衣椰子」👇👇👇

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活化石「鱟魚蛋」超特別 推薦一試

黑熊也嘗試了特別的「涼拌烤鱟魚蛋」，也有人將此魚稱作「活化石」，鱟魚蛋食用起來有嚼勁，據黑熊說法，類似豆腐乾的口感，不過充滿蛋香。最後，再以「脫衣椰子」為1000泰銖海鮮自由挑戰劃下句點。

黑熊對海鮮市場評價相當高，最後也建議大家可透過Grab叫車前往，或是包車一日遊順道網羅周邊景點。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】