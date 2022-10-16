泰國旅遊｜顧客有權拒付餐廳服務費？加一引熱議 超過10%可投訴
撰文：VISION THAI看見泰國
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在泰國餐廳用餐通常會收取10%的服務費，近來相關議題在泰國再度引發熱議。對此，泰國的消費者保護委員會辦公室(OCPB)表示，餐廳應該明示，讓消費者清楚了解，才能收取10%的服務費，否則消費者可以拒絕支付。
服務費與小費不同 不超過10%
OCPB副秘書長兼發言人帕蒂普(Pol Col Prateep Charoengul)釐清，服務費是餐廳向消費者收取的額外費用，與消費者依照滿意程度給予的小費並不相同。服務費一般不會超過總消費金額的10%，帕蒂普說，餐廳可以將其包含在帳單中，但這是一項可選擇而非強制性的收費。
消費者未事先得知可拒絕支付
帕蒂普強調，餐廳應該要在用餐前，明確告知會收取服務費，否則消費者有權拒絕付款。若是超過10%或未事先告知，消費者可以向商業部內貿廳(DIT)投訴，或撥打1166熱線反應。
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前參議員質疑服務費必要性引關注
近日前參議員、泰國法政大學經濟學院特別講師傑姆薩克(Jermsak Pinthong)在Facebook質疑支付服務費的必要性，引發公眾關注。他表示與6位法律專家討論後，認為餐廳無權強迫顧客支付服務費。
傑姆薩克認為，餐廳除了提供食物，一般來說沒有其他特別的服務，但餐廳卻收取10%的服務費，而在曼谷一些餐廳更收到15%到20%的費用。許多旅遊網站也會提及泰國餐廳服務費慣例，若是小費一般會額外將鈔票留在桌子上。
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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】