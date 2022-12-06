【東京自由行】台場AQUA CiTY水族館「UWS AQUARIUM GA☆KYO」於2022年7月開幕，場內劃分為5大主題區，加入日本傳統神話與和風美學的獨特元素，設計出五光十色、亮麗奪目的水底世界，除了可以觀賞到80種不同的魚類，更可以玩到「撈金魚占卜」等小遊戲，喜歡參觀水族館的朋友不可錯過！

東京光影藝術水族館開幕！5大主題區必打卡和風紙傘牆/萬花筒魚缸

台場景點近年迎來大洗牌，曾是著名地標的台場彩虹摩天輪和台場teamLab均宣布暫別，而人氣最高的就要數位於台場DiverCity Tokyo Plaza的巨型獨角獸高達！

今次介紹的全新台場景點「UWS AQUARIUM GA☆KYO」，於2022年7月全新開幕，位於台場大型商場AQUA CiTY，地理位置相當方便！

（圖片來源：gakyo_photo@Instagram）

「UWS AQUARIUM GA☆KYO」是一間融合日本傳統文化及和風美學設計的水族館，館內劃分為5個主題區域，分別是「侘寂」、「花魁」、「萬花鏡」、「遊樂」及「龍宮」，再加入悉心打造的光影投射和和風佈景設計，讓參觀者彷如置身異世界一樣。

（圖片來源：gakyo_photo@Instagram）

「侘寂」展區內以纖細的流木、盆栽、水晶等裝置，配合背景音樂響起的流水聲及青草香氣，缸中有錦鯉優雅蜴泳，營造出如同立體水墨畫一樣的作品。

「花魁」代表日本江戶時代地位最高级的遊女，穿著打扮艷麗。而水族館內的展區則用上色彩鮮艷的紙傘作為背景，配合場內的燈光效果，呈現出「花魁」出巡的華麗氛圍。

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「萬花鏡」區域是水族館與日本品牌Mirror Ballers合作，牆身畫滿與海底傳說有關的塗鴉，設有五光十色的萬花筒，可以從觀景窗中看到色彩繽紛的金魚被折射出不同角度的畫面，相當有趣！

「遊樂」以日本四季為靈感，運用互動投影技術設計出不同的小遊戲，例如日本祭典裡常常出現的「撈金魚」，只要將雙手放在虛擬魚缸之中，就會出現「大吉」或「小吉」等占卜結果，之後可以在用100日圓在扭蛋機抽出解籤詩句；場內亦有繪馬區讓大家親筆寫上願望。

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來到最後一區「龍宮」，是以日本家傳戶曉的故事《浦島太郎》為靈感，透過場內大大小小不同形狀的魚缸，以及色彩斑斕的燈籠和造景，呈現出傳說中的水底宮殿一樣的奇幻「異世界」。

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門票方面，成人收費每位1,200日圓（港幣約$68）、小學生及殘障人士收費600日圓（港幣約$34），如有興趣前往可以在官方指定網上平台預先購票！

UWS AQUARIUM GA☆KYO

地址：日本東京都港區台場1-7-1 （AQUA CiTY 3樓）

營業時間：平日11:00-20:00；星期六、日及公眾假期11:00-21:00

冬季特別營業時間：2022年12月24日至12月30日11:00-21:00（最後入場時間20:30）、2022年12月31日11:00-19:00（最後入場時間18:30）、2023年1月1日至1月3日11:00-21:00（最後入場時間20:30）

官方網站：https://uws-gakyo.com/

購票網址：https://www.kkday.com/ja/product/133279?cid=14282&ud1=officialsite）

