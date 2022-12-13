關西聖誕燈飾2022！8個大阪/京都/佐賀燈飾 最勁設過百萬燈泡！

【關西自由行】臨近假期，不少人準備前往關西觀光。雖然聖誕節並非日本的法定假期，但日本不少商店街、商場或公園亦設有聖誕燈飾以吸引遊客，記者揀選了關西其中八個值得冬日佳節到訪的聖誕燈飾觀賞勝地，大家可以在哪裡與朋友感受溫暖、打卡留念。

關西自由行｜關西聖誕燈飾觀賞勝地2022 最勁設過百萬盞燈泡！超壯觀

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【1】ローザンイルミ2022-23 ひかり奏でる丘

位於米原市多和田的花園——ローザンベリー多和田已裝上過百萬盞彩燈，讓大家與七彩花田、涼亭及火車等裝飾合照。去年更曾榮獲第十屆「イルミネーションアワード」燈光大賽「ローザンイルミ2021」排名的第８位。

地點：ローザンベリー多和田

地址：滋賀縣米原市多和田605-10

亮燈日期：10月8日至2月12日（特定日子休業，詳見官方網站）

亮燈時間：16:30 - 21:00

入場費：成人：1,500日圓（約$86港元）/ 4歲以上小童：900日圓（約$52港元）

官方網站：https://www.rb-tawada.com/news/2022/289/



【2】空中庭園 Xmas 2022

位於梅田的商業大樓——梅田スカイビル已在中自然之森加裝燈飾，讓大家進入幻彩森林打卡。場內亦設有一棵高7米的聖誕樹，大家可以抬起頭，向樹上的星星許願。

地點：新梅田シティ・スターポケット中自然之森

地址：大阪府大阪市北區大淀中1-1

亮燈日期：11月23日至12月25日

亮燈時間：17:00 - 22:30

入場費：免費

官方網站：https://www.skybldg.co.jp/event/xmas/



【3】大阪城公園

日間的大阪城公園充滿歷史與文化氣息，到了冬日晚間，大阪城的西之丸庭園渾身一變，成為浪漫、溫暖的斑斕庭園。園裡有不少以大阪景點為主題的燈飾，讓大家「一覽」大阪各大名勝。

地點：大阪城西之丸庭園

地址：大阪市中央區大阪城2

亮燈日期：11月22日至2月26日

亮燈時間：17:30 - 21:30

入場費：中學生及成人：1,500日圓（約$86港元）/ 小學生：800日圓（約$47港元）

官方網站：https://illuminagegroup.com/osaka2022/



【4】滋賀びわ湖大津館2022イルミネーション「陸できらめく海の生き物たち」

在琵琶湖之後意猶未盡？參觀滋賀琵琶湖大津館後，到館外的英式花園賞燈吧！這裡的燈飾大部份以海洋生物為主題。快來這裡與七彩的水母、鯨魚、海龜、海豚等動物見面吧！

地點：滋賀琵琶湖大津館英式花園

地址：滋賀縣大津市柳が崎5-35 (柳が崎湖畔公園内)

亮燈日期：12月1日至2月14日 （特定日子休業，詳見官方網站）

亮燈時間：17:00 - 20:30

入場費：成人：330日圓（約$20港元）/ 中、小學生：160日圓（約$11港元）

官方網站：https://otsu.or.jp/event/biwako-otsukan_illumination



【5】神戸イルミナージュ

嫌一段的燈飾有點兒沉悶？道之站神戶水果花卉公園裡除了設有觀賞用的燈飾，更設置了一個星型燈飾迷宮，讓大家在迷宮中一邊賞燈，一邊嬉戲。園內亦設有6米高巨型雪人，饒具冬日氣氛！

地點：道之站神戶水果花卉公園

地址：兵庫縣神戸市北區大澤町上大澤2150

亮燈日期：11月19日至2月26日

亮燈時間：17:30 - 21:30

入場費：中學生及成人：1,500日圓（約$86港元）/ 小學生：800日圓（約$47港元）

官方網站：https://illuminagegroup.com/kobe2022/



【6】光のページェント～TWINKLE JOYO 2022～

城陽市觀光協會在市內山丘上設置了大型燈海，除了閃爍的燈飾，場內設置了8米高的聖誕樹，吸引區內、外遊客臨場歡渡聖誕。

地點：城陽市綜合運動公園

地址：京都府城陽市寺田大川原24-4

亮燈日期：12月1日至12月25日

亮燈時間：17:30 - 21:30

入場費：成人：100日圓（約$7港元）



【7】OSAKA光のルネサンス2022 中之島イルミネーションストリート

OSAKA光のルネサンス2022 中之島イルミネーションストリート是中之島一帶街道的燈飾，在這條約長150米的「燈飾街」，樺樹在寒風中會發出溫暖的光，劃破黑夜。

（圖片來源：大阪・光之饗宴實行委員會 ）

地點：みおつくしプロムナード

地址：大阪市北區（近淀屋橋）

亮燈日期：11月3日至12月31日

亮燈時間：17:00 - 23:00

入場費：免費

官方網站：https://www.grandfront-osaka.jp/xmas2022/

