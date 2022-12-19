4條通宵機場巴士線復駛！搭凌晨機有車去　假期來往港九新界

4條通宵機場巴士線復駛，凌晨機都有車搭！聖誕及新年假期將至，不少人於入境「0+0」政策實施後，準備出發到外地旅遊。城巴宣佈，為便利深宵航班乘客，4條已停駛多時的機場通宵路線（以「NA」為開首的路線）將於12月20日起復駛，讓大家更方便前往機場與歸家。

城巴4條機場通宵路線復駛 假期特快來往港島/九龍/將軍澳

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通宵機場巴士線將於12月20日凌晨起重新投入服務，於假期期間行駛。4條即將於復駛的通宵機場巴士線分別為由機場來往鴨脷洲的NA10、來往北角的NA11、來往寶琳的NA29及單向由杏花邨前往機場的NA12。於機場快綫凌晨停駛期間，以「NA」為開首的機場通宵路線是最快連接市區及機場的路線。所有班次不停東涌、青衣，亦配備行李架，方便乘客。

復駛通宵機場巴士線【1】城巴NA10線

香港仔（圖片來源：旅遊事務署）

復駛通宵機場巴士線【1】城巴NA10線

路線：港珠澳大橋香港口岸/機場 ↔ 鴨脷洲（利樂街）

主要途經地區：香港仔、華富、置富、薄扶林、摩星嶺、堅尼地城、石塘咀、西九龍填海區

服務時間：01:05（港珠澳大橋香港口岸開出）；04:55（鴨脷洲（利樂街）開出），

行車時間：約108分鐘

全程收費：$58



復駛通宵機場巴士線【2】城巴NA11線

灣仔（HK01 余俊亮 攝）

復駛通宵機場巴士線【2】城巴NA11線

路線：港珠澳大橋香港口岸/機場 ↔ 北角碼頭

主要途經地區：中環、灣仔、銅鑼灣、西九龍填海區

服務時間：01:00（港珠澳大橋香港口岸開出）；04:50（北角碼頭開出），

行車時間：約81分鐘

全程收費：$52



復駛機場通宵路線【3】城巴NA12線

杏花邨（HK01 羅國輝 攝）

復駛機場通宵路線【3】城巴NA12線

路線：杏花邨 → 港珠澳大橋香港口岸/機場

主要途經地區：小西灣、柴灣、筲箕灣、鰂魚涌、北角、中環、石塘咀、西九龍填海區

服務時間：04:45（杏花邨開出），

行車時間：約115分鐘

全程收費：$58



復駛通宵機場巴士線【4】城巴NA29線

將軍澳（HK01 王譯揚 攝）

復駛通宵機場巴士線【4】城巴NA29線

路線：港珠澳大橋香港口岸/機場 ↔ 將軍澳（寶琳）

主要途經地區：黃大仙、鑽石山、九龍灣、觀塘、將軍澳、坑口

服務時間：00:30、01:00（港珠澳大橋香港口岸開出）；04:15、05:05（將軍澳（寶琳開出），

行車時間：約73分鐘

全程收費：$58



各路線於機場地面運輸中心的泊位（圖片來源：機場管理局）

部份通宵機場巴士線尚未復駛

要留意，城巴機場通宵路線 NA20以及 NA21於聖誕及新年期間繼續停駛，直至另行通知。