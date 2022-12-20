東京六本木再有新地標！東京自由行必去的六本木，不但是文青感十足，更是賞夜景的好地方。預計明年初，將會有全新地標「虎之門・麻布台」於六本木及虎之門中心地帶落成，建築群包括330米高的摩天大樓，可與東京鐵塔相望，連teamLab都會進駐，相信日後一定會成為東京最新熱門地標！

東京新地標虎之門麻布台！新購物蒲點150店進駐、新teamLab將開幕

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（圖片來源：森ビル）

日本知名土地開發商森大廈（森ビル）宣布，為發揮東京土地的最大效益，以及平衡城鎮綠化與健康生活，在六本木及虎之門的中心地帶，以「Modern Urban Village（摩登都市村）」為主題，興建包括3棟摩天大樓及中央花園廣場的建築群「虎之門・麻布台」，佔地約8.1公頃，將城鎮綠化、美食、購物等不同元素融入其中。

「Modern Urban Village（摩登都市村）」預計於2023年3月31日落成，3棟摩天大樓將會與東京鐵塔相望，最高的1棟更高達約330米（64層高），或成為日本最高樓宇，可飽覽東京的景色。同時亦會引進辦公大樓、國際學校、住家、酒店，商業文化設施等設施，多元化發展。

另一矚目點必屬中央花園廣場，不但中央設有約2.4公頃草地及綠化地帶，更會有超過150家店舖及超市進駐，配上近9,900平方米的藝術設施空間，屆時大家可以一條龍食、玩、買，再到草地休息及看展覽等，輕鬆玩樂及掃貨一整天！

另外，早前由於東京台場「palette town」大規模再開發計劃，「VenusFort」、大摩天輪等台場熱門景點都陸續停止營運，不過台場teamLab Borderless就宣布，在「虎之門・麻布台」落成後，將直接搬遷到該地並重新開始營運，日後想去teamLab就更方便又快捷了！

虎之門・麻布台

落成日期：預計為2023年3月31日

官網：https://www.mori.co.jp/

設施內容：台場teamLab Borderless、酒店、國際學校、辦公大樓、餐廳購物、超市、文化設施以及中央花園廣場

交通方式：「六本木一丁目車站」及「神谷町車站」將設置遊步道

