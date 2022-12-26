日本大國藥妝47間分店每月有6日大減價！低至HK$4入手藥妝勁抵

日本藥妝向來是遊客掃貨首選，日本藥妝店龍頭之一的大型連鎖藥妝店「大國藥妝」，每個月共有6日會舉行定期減價優惠，大量日本藥妝低至70日圓（約$4港幣）即可入手，全國共47間分店都有，不論是去東日本還是西日本，都有機會掃到平價日本藥妝！

日本大國藥妝每月有6日大減價！47間分店、低至$4港幣入手精選藥妝

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（圖片來源：維基百科@ダイコクドラッグ）

日本大型連鎖藥妝品牌「大國藥妝」，在日本全國有約180間分店，分店網絡遍佈日本各地，是不少日本人及遊客都會光顧的藥妝店。而大國藥妝另一個人氣極高的原因在於，每個月共有6日，在指定47間分店，都會舉行大減價優惠，大量藥妝低至70日圓（約$4港幣）即可入手，相當抵買！

在每個月的7日、17日及27日，共有14間大國藥妝分店均會舉行70日圓減價日，活動期間大量藥妝只需70日圓（稅後77日圓，稅後約$4.4港幣）即可入手，分店如下：

【1】札幌南2条店

【2】新宿5丁目店

【3】船場店

【4】ウルトラ心斎橋店

【5】なんば元町店

【6】JR吹田駅前店

【7】門真市駅前店

【8】近鉄八尾駅東店

【9】生駒駅前北口店

【10】フォレスタ六甲店

【11】JR西宮駅前店

【12】逆瀬川駅前店

【13】岡山駅地下改札前店

【14】岡山表町店



而每個月8日、18日及28日，則有另外33間分店會舉行80日圓減價活動，活動期間可以80日圓（稅後88日圓，稅後約$5.2港幣）買到大量藥妝，分店如下：

【1】あざみ野駅前店

【2】JR鶴見駅西口店

【3】大船駅前店

【4】名駅店

【5】NEW堂山店

【6】天満駅前店

【7】十三筋店

【8】今福鶴見店

【9】大えびす店

【10】NEW玉造店

【11】地下鉄平野駅前店

【12】西長堀店

【13】天下茶屋駅前店

【14】地下鉄花園町駅前店

【15】粉浜駅前店

【16】豊中駅前店

【17】千里中央店

【18】池田駅前店

【19】江坂駅前店

【20】阪急茨木市駅前店

【21】NEW阪急高槻市駅前店

【22】枚方ビオルネ店

【23】布施駅前店

【24】近鉄八尾駅前店

【25】JR奈良駅前店

【26】阪急三宮駅前店

【27】ゼニヤダイコク店

【28】垂水駅前店

【29】立花駅前店

【30】西宮北口店

【31】逆瀬川駅前店

【32】明石駅前店

【33】那覇小禄駅前店

*地下鉄花園町駅前店80日圓減價日活動日期為每月8至10日、18至20日及28至30日。



日後大家去旅行時不妨留意一下會否遇上大國藥妝的減價日，以最平價格入手日本的藥妝用品。如果旅行日期與減價活動日錯開亦不緊要，因為上述47間分店，均為大國藥妝的100均店（即店內商品長期以100日圓（約$5.8港幣）出售），活動日以外日子前往購物，同樣可入手比市價便宜不少的藥妝！

大國藥妝減價日

日期：每月7、8、17、18、27、28日（各分店活動日不一）

活動分店：https://daikokudrug.com/sale_detail/

