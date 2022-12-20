港鐵平安夜交通安排！聖誕/除夕/元旦通宵服務！附聖誕好去處推

港鐵平安夜交通安排一覽！適逢聖誕及新年長假期將至，港鐵宣佈將會於假期期間增加班次，平安夜至聖誕日及除夕夜至元旦日凌晨更會提供通宵列車服務，便利民眾歸家。此外，機場快綫會於聖誕至農曆新年期間提供兩大優惠，讓大家歡渡假節。

港鐵平安夜交通安排！聖誕、除夕、元旦通宵服務！小童免費坐機鐵

港鐵公布港鐵平安夜交通安排，表示隨著防疫措施放寬，今年港鐵將會恢復因疫情而曾經暫停的平安夜至聖誕日及除夕夜至元旦日凌晨的通宵列車服務。

除了高速列車、機場快綫及迪士尼綫外，在港鐵平安夜交通安排下，所有路線會通宵運作。輕鐵505、507、610、614P、615P、706、751號綫亦會通宵行駛。

除了通宵服務外，港鐵亦會於冬至、平安夜、除夕夜下午至晚上期間加密多條路線的班次，讓大家更快到達目的地與親友相會。市區路線最頻密為2分鐘一班，詳細時間表可參閱以下時間表：

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機場快綫假期有優惠 長者享半價小童免費

聖誕、除夕、新曆新年及農曆新年期間，港鐵更推出兩大機場快綫優惠。由2022年12月16日至2023年1月29日期間，3至11歲兼持有有效小童八達通的小童，可免費乘搭機場快綫；而65歲或以上且持有有效長者八達通或樂悠咭的長者，則可以半價乘搭列車。要留意，乘車優惠不得兌換現金，以及不可與其他優惠一併使用。

記者亦已整合了今年的聖誕好去處，讓大家與親友享受假期！今年的聖誕好去處如下：