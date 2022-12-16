西環夜市｜西環海濱聖誕市集免費入場！手作攤檔+免費送熱湯
【西環夜市】西環都有聖誕市集！西環堅尼地城聖誕市集今（16日）正式開放，有多個品牌參與，包括出售手作、食品、本地農產品、寵物用品等，期間更設有4米高薑餅人的應節打卡裝飾，入場更可免費獲贈熱湯、菜苗等，可以體驗聖誕夜市般的熱鬧氣氛！
西環夜市｜西環海濱聖誕市集免費入場！手作攤檔+免費送熱湯
「堅 ‧ 農圃」K-Farm最近宣布舉辦「堅農聖誕市集」西環夜市，由即日起至12月27日，在多個週末及假日推出限定聖誕市集，設有各式攤檔，售賣各樣手作、食品、寵物用品等。此外，市集將於指定日子提供免費聖誕手作班，同場更會有精彩表演、音樂播放等環節，免費入場之餘，更將免費送花苗、菜苗，以及熱湯、熱飲，天寒地涷都可以暖身！
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「堅農夜市」西環夜市市集位於西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，並於12月16至18日、12月24至27日舉辦，每日均設不同開放時間。正值聖誕節期間，市集將特設4米高薑餅人打卡裝飾， 聖誕氣氛濃厚！
同場更會舉辦領養活動，包括聯同「愛毛孩之家」、「浪浪之家」及「告別浪漫天地」合辦領養日，並會於堅農圃場地內舉行。領養日詳情如下：
「愛毛孩之家」領養日
日期：12月17至18日
時間： 14:00 - 18:00
「浪浪之家」領養日
日期：12月17至18日、12月26至27日
時間： 13:00 - 18:00
「告別浪漫天地」領養日
日期：12月25日
時間： 13:00 - 18:00
期間，堅農聖誕市集會於指定日子舉辨音樂表演，表演日期如下：
【1】合唱團
18/12（日）｜17:30 - 19:00
25/12（日）｜18:30 - 20:00
【2】詩歌班
24/12（六）｜20:30 - 21:30
【3】長笛演奏、聖誕歌、卡通片兒歌、流行曲
26/12（一）｜16:00 - 18:00
【西環夜市｜堅尼地城好去處】堅農聖誕市集 詳情
地址：西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
交通：於堅尼地城港鐵站A或C出口，步行5分鐘
開放日期及時間：
12月16日｜13:00 - 22:00
12月17至18日｜13:00 - 20:00
12月24日｜13:00 - 22:00
12月25至27日｜13:00 - 20:00
入場費：免費入場
西環夜市地點？
西環夜市（堅農夜市）地點在西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊。
西環夜市日期？
西環夜市於週末舉行，詳細日期請看內文。
西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊交通？
西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊交通是堅尼地城港鐵站A或C出口，前往方法請看內文。