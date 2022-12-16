【西環夜市】西環都有聖誕市集！西環堅尼地城聖誕市集今（16日）正式開放，有多個品牌參與，包括出售手作、食品、本地農產品、寵物用品等，期間更設有4米高薑餅人的應節打卡裝飾，入場更可免費獲贈熱湯、菜苗等，可以體驗聖誕夜市般的熱鬧氣氛！

西環夜市｜西環海濱聖誕市集免費入場！手作攤檔+免費送熱湯

「堅 ‧ 農圃」K-Farm最近宣布舉辦「堅農聖誕市集」西環夜市，由即日起至12月27日，在多個週末及假日推出限定聖誕市集，設有各式攤檔，售賣各樣手作、食品、寵物用品等。此外，市集將於指定日子提供免費聖誕手作班，同場更會有精彩表演、音樂播放等環節，免費入場之餘，更將免費送花苗、菜苗，以及熱湯、熱飲，天寒地涷都可以暖身！

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「堅農夜市」西環夜市市集位於西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，並於12月16至18日、12月24至27日舉辦，每日均設不同開放時間。正值聖誕節期間，市集將特設4米高薑餅人打卡裝飾， 聖誕氣氛濃厚！

同場更會舉辦領養活動，包括聯同「愛毛孩之家」、「浪浪之家」及「告別浪漫天地」合辦領養日，並會於堅農圃場地內舉行。領養日詳情如下：

「愛毛孩之家」領養日

日期：12月17至18日

時間： 14:00 - 18:00



「浪浪之家」領養日

日期：12月17至18日、12月26至27日

時間： 13:00 - 18:00



「告別浪漫天地」領養日

日期：12月25日

時間： 13:00 - 18:00



期間，堅農聖誕市集會於指定日子舉辨音樂表演，表演日期如下：

【1】合唱團

18/12（日）｜17:30 - 19:00

25/12（日）｜18:30 - 20:00

【2】詩歌班

24/12（六）｜20:30 - 21:30

【3】長笛演奏、聖誕歌、卡通片兒歌、流行曲

26/12（一）｜16:00 - 18:00



【西環夜市｜堅尼地城好去處】堅農聖誕市集 詳情

地址：西環堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

交通：於堅尼地城港鐵站A或C出口，步行5分鐘

開放日期及時間：

12月16日｜13:00 - 22:00

12月17至18日｜13:00 - 20:00

12月24日｜13:00 - 22:00

12月25至27日｜13:00 - 20:00

入場費：免費入場

