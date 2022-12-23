入境澳門5大必知！香港入境轉為黃碼 可即日來回/去賭場/用餐嗎？

【澳門開關】入境澳門5大必知！澳門政府在昨晚（22日）宣布由12月23日凌晨起，香港、台灣、外地入境澳門取消「紅碼」、落地核酸檢測，以及入境翌日起計第3天接受核酸檢測，同時

不少人都產生了疑問，即是可以不用再做核酸檢測就可以入境澳門嗎？是否可以到賭場？可以外出用餐嗎？可以即日來回嗎？有見及此，編輯整理5大澳門入境必知以解開大家的疑問。

澳門入境5大必知｜香港入境取消紅碼+落地核酸檢測！可到賭場/用餐？

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（圖片來源：unsplash@shark ovski）

澳門入境必知【1】入境澳門有甚麼限制？

雖然澳門政府公布香港入境取消落地核酸檢測，但是在公告當中亦指「維持登機、登船或登車來澳時須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定」，即是入境前都要有採樣日後72小時內做的核酸檢測報告。

不過現時在社區檢測中心自費PCR核酸檢測報告，最平也只是$120，而且很方便。

（圖片來源：感受澳門 Experience Macao）

澳門入境必知【2】入境澳門需要下載澳門健康碼嗎？

按照取消「紅碼」轉為「黃碼」的香港入境澳門措施，以及入境後第2日需上傳快測陰性結果來看，是需要下載澳門健康碼。

澳門入境必知【3】入境澳門可以即日來回嗎？

不少人看到入境澳門需要自入境翌日起計連續5天，上載快測陰性結果，就產生「那可以即日來回嗎？」的疑問，而在澳門新聞公告亦有提及「有關入境後可在任何時候離開澳門特別行政區前往香港特別行政區、台灣地區和外國」，即是可以即日來回。

（圖片來源：澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心）

澳門入境必知【3】香港入境澳門持「黃碼」可到賭場或外出用餐嗎？

根據澳門新聞網所指政府部門、醫療機構、社會服務機構及非高等教育學校等，都需要出示健康碼，不過公共交通工具、公園、街市等地方並不需要出示。

同時指其他場所可以按照條件決定是否要求入場人士出示健康碼，由該場所來決定是否讓健康碼「紅碼」及「黃碼」人士進入，即是入賭場及餐廳或可不用掃碼，澳門政府並未有規定賭場、餐廳不能讓「黃碼」人士進入，不過有指明不得聚餐或聚會。

（圖片來源：澳門新聞局）

澳門入境必知【4】在澳門逗留2日或以上要做快測嗎？

要是在澳門逗留1天或以上，自入境翌日起計連續5天都要上傳快測陰性結果到澳門健康碼，第5天上載快測陰性結果後，澳門健康碼就會轉為「綠碼」。不過假如快測結果為陽性，澳門健康碼轉為「紅碼」，就需要採取感染者居家隔離措施。

（圖片來源：感受澳門 Experience Macao）

澳門入境必知【5】可以經澳門前往內地嗎？

澳門政府指，直至入境翌日起計第9天零時前，都不能經澳門特別行政區前往中國內地，這個措施目前是維持不變的。