澳門新酒店｜不再靠賭場　老佛爺酒店設計驚艷　這間有300+藝術品

澳門酒店即將進入新元年。

藉著早前老佛爺酒店開業的契機，MISS安排了4天的澳門行程。疫情後的出關當然比往常要麻煩一些，但只要在出行前7天內做好核酸，出入境都不需要再另作隔離。



無論是對於購物狂還是酒店愛好者來說，最近的澳門實在是天堂，機票經常有買一送一的促銷、酒店幾乎都是往常的五折，匯率也處在低位，更有各種聖誕新年優惠。在這4天裡，MISS實地探訪了老佛爺酒店THE KARL LAGERFELD、倫敦人酒店、上葡京綜合度假村等幾家新開業酒店，也和許久未見的老朋友們聊了聊這幾年澳門酒店的變化。

少了家庭出行和旅行團，高端散客成澳門主要人群

這次出行最大的感受就是遊客數量大幅減少，朋友們的問候也從以往的「打折嗎？」變成了「人多嗎？」如果仔細觀察，不難發現澳門的遊客人群始終在發生變化。最早的階段，出於對博彩業的新奇，大批團客蜂擁而至；10年前則由於匯率優、出行便捷，而成為購物親子遊的天下。這兩年，因為團簽的關閉和小朋友不便出境，澳門迎來了更多相對自由的單身客群。

其實，澳門酒店業的改變是主動、也是順應時代的，每一次澳門酒店的進階都與當下遊客旅遊習慣的升級有著密不可分的聯繫。與其說當下酒店業在順應政策「去博彩化」、大體量化、增強藝術氛圍，不如說是在主動擁抱遊客的需求。

進入了第三階段的澳門酒店。不再著重購物和親子娛樂，也不僅強調金碧輝煌的壕。文化藝術，成了澳門酒店的下一個主題。

曾經的澳門酒店 要風水好、要裝修壕

從上世紀70年代第一家五星級酒店誕生，到2002年開始興起綜合度假城，澳門酒店始終自成體系。裝修要豪氣、房間要夠大、越是金碧輝煌越能吸引客人前來沾沾財氣。當然，這裡也是最講究風水的地方。

1970年開業的葡京酒店作為澳門的第一家五星級酒店，一度成為當時澳門的代名詞，據稱當時總投資逾六千萬港元。這家由著名建築師Eric Cumine設計的葡萄牙風格建築物，外觀就像一巨大的金色鳥籠，寓意易進不易出。而門口的獅子和老虎在風水上也有著吸財和守財的作用，可謂處處見細節。

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隨著人群變化與旅遊業的發展，綜合度假城開始興起。

2007年，當時澳門最大的綜合度假村——澳門威尼斯人開業，其中位於三樓的威尼斯人購物中心，作為澳門最大的室內購物中心，集結著世界頂級奢侈品牌店、數十家食店以及3條各長150米的運河。

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隨後興起的各大度假城在改變了城市面貌的同時，更為澳門旅遊休閒業的發展提供了新的發展方向。從那時起，澳門旅遊業開始逐漸與世界接軌。

更大的改變，早在疫情來臨之前開始

如果說，前些年的澳門酒店更多的是作為娛樂場的配套設施存在。那麼從2018年開始，澳門酒店有了「獨立的思考」，設計感與藝術性已經初見雛形。

前者的代表作是Zaha Hadid的摩珀斯酒店。毫不誇張地說，那幾年摩珀斯已然成為了澳門新地標。室內空間設計以鑽石形態為靈感，無論酒店的客房與公共大堂都以純粹與乾淨的設計語言。行走在酒店的各個空間，你都會沉迷於光影變幻，絕對稱得上是當年澳門的最美設計酒店。

時至今日，摩珀斯酒店依舊隨處可見來自全球的藝術品或是藝術展覽，似乎「賭博」的概念已經完全被摒棄。

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後者則由18年開業的美獅美高梅拔得頭籌。酒店共有300多件頂級藝術品，收藏於酒店各個角落，其中不乏頗有來頭的蔡國強、劉國夫等藝術大家的作品。

走進大門就能看到數頭由知名藝術家設計的獅子，每一個都充滿了藝術的氣息。而最讓人震撼的，就是公區懸掛著的多幅道光年間的皇家地毯，充分展示了中式美。

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老佛爺、倫敦人連開 設計與藝術才是未來

MISS當然也第一時間探訪了上葡京內的Karl Lagerfeld酒店和倫敦人綜合度假村內的澳門倫敦人酒店。

這不是老佛爺第一次設計酒店，早在2014年前後他就開始跨界酒店圈。之前的巴黎Hotel de Crillon和巴黎麗茲（Ritz）等都留下了他的手筆，雖然只為酒店設計過幾間套房或一處泳池，鮮明的風格仍足以令人驚艷。

作為唯一一家全部由他親自操刀完成設計的酒店，Karl Lagerfeld酒店自然處處彰顯老佛爺的個人特色。前台背後是由幾千把鑰匙拼成的他的畫像；大堂酒廊「博覽廊」是以他在巴黎的私人大宅圖書館為靈感；一旁的藝術裝置則是用貓最愛的毛線織成，也是為了紀念他的愛貓。

酒店共有271間客房，採用了老佛爺一貫偏愛的深色調，配以中式的胡桃木色。MISS十分喜愛客廳與客房間的圓拱形隔斷，頗有古園林之風。床板也被設計成了圓形，從客廳看去有縱深感和靈動巧妙之意。

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繼威尼斯人、巴黎人之後，倫敦人也在路氹金光大道與我們見面。不同於前兩家，澳門倫敦人在客房和會所上更注重設計感。75平方米的路易套房、維多利亞套房，以及113平方米的溫莎套房，均由香港十大設計師之一的梁志天精心打造。套房前廳獨具匠心如畫廊般的設計，讓人在進門之初就感受到優雅的英倫風情；室內則採用經典黑白配色、皇家紋章飾框、頭戴皇冠的獅子雕像等英倫元素，彷彿真的置身倫敦。

酒店三樓的專屬會所「華庭」則由另一著名設計師陳幼堅打造，赫赫有名的「紅伶」就是出自他手。仍是富有衝擊力的大膽配色，最擅長中西融合的陳幼堅這次著力於英式貴族大宅般的高雅與奢華，完美詮釋倫敦上流社會的生活態度。

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除了設計之外，近年金沙集團也更注重與藝術的結合。威尼斯人裡的「澳門teamLab超自然空間」設有不同類型的藝術裝置，也是眾teamLab中提供最大互動的空間之一。金沙中國旗下的酒店度假村還將舉辦各類文化藝術展，MISS已經迫不及待再次造訪了。

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除了已經開業的這幾家酒店，摩珀斯二期、上葡京內的Versace酒店也將於今年開業，相信屆時又將激起一股熱潮。而我們所期待的全新澳門酒店業態，也已近在眼前。

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