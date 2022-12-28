香港紅葉｜天水圍池畔紅葉及天空之鏡！池水映出松樹夢幻倒影

【香港紅葉】來到12月，在香港郊區賞紅葉的最佳時段又到了！被網上攝影群組部份組員喻為繼大棠楓香林後、第二壯觀的紅葉林，今年再次紅葉飄逸，吸引不少本地攝影師臨場留影，再次捕捉到落羽松在水面上的夢幻倒影。人流往往沒有大棠多，大家可以趁天氣晴朗時，入場與落羽松打卡！

香港紅葉｜天水圍池畔紅葉再現 池水映出松樹夢幻倒影 如天空之鏡

時隔一年，天水圍濕地公園的紅葉美照再次於Facebook各大攝影群組上「洗板」。

近日天氣轉冷後，在濕地公園「演替之路」所在的池塘，有一整排落羽松經已轉紅。天色晴朗之時，湖面更出現天空之鏡，映照出落羽松的倒影，饒具秋冬氣色！多名攝影師近日到訪濕地公園後，紛紛經網上平台，將園內所拍攝到的落羽松美照分享予大眾。

（圖片授權：FB@David Cheng）

濕地公園落羽松的壯觀程度可媲美大棠楓香林，大家可以一邊漫步池塘上的「演替之路」，一邊觀賞池塘溿的落羽杉。大家不能直接步入落羽松的所在位置，只能在「演替之路」上遙攝落羽松。

濕地公園逢星期二閉園（公眾假期例外），公園亦不會開放至晚上，大家出發拍攝時宜先安排好時間，避免吃閉門羹。

（圖片授權：FB@常生）

濕地公園落羽松

地址：

天水圍濕地公園近演替之路

開放時間：

星期一、星期三至星期日及公眾假期，上午10時至下午5時

收費：

成人（18 歲或以上）$30；小童及少年（3 至不足 18 歲）、全日制學生、65 歲或以上長者、殘疾人士（及一名同行照料者）$15；3 歲以下小童免費

交通：

於天水圍站乘輕鐵705，706線，於濕地公園站下車，步行至香港濕地公園；或乘巴士65X、69、69C，264R，265S、269B、269P、269X、276B、869、A37、B1、E37、E37C、967、967X、969、969A、969C或K76S至濕地公園站下車。

