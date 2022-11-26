香港紅葉｜遊港九新界8大賞楓勝地　打卡必到元朗大棠大埔鳥蛟騰

秋意漸濃，天氣轉涼，周圍的樹葉逐漸變黃。除了適合出外野餐外，賞紅葉亦是香港人一大秋天節目。雖然今年大部分香港人都未能出發到外國欣賞楓葉，但香港其實都有不少賞紅葉好去處。今就等小編帶大家遊走九龍、港島、新界，發掘一些賞葉勝地！



香港紅葉時間

香港賞楓葉時間一般比其他地方遲，香港的紅葉一般在11月下旬才開始變紅，直至翌年初都是紅葉全盛時期，但近日天氣反常，有機會要等到12月才是紅葉季節。

8大觀賞紅葉好去處（按圖）

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紅葉指數

「紅葉指數」分別分為 A （極紅）、B（紅）、 C（黃）、 D（綠）。如果不想錯過紅葉全盛時期，就要密切留意漁護署的紅葉情報網，裡面發佈了不同香港郊野公園的「紅葉指數」，讓你隨時做好準備出發觀賞！

8大觀賞紅葉好去處

1. 元朗大棠

一講到賞紅葉，大家必定都會想到元朗大棠。位於大欖郊野公園的元朗大棠是大家最熟悉的香港賞紅葉勝地，裡面種了不少香港原生品種的楓香，到了秋天，路徑兩旁的楓葉都會由綠轉紅，吸引不少市民來欣賞，每逢這時候，元朗大棠都人山人海，大棠的官方網站亦會定時更新紅葉的狀況，大家記得留意著最新紅葉指數計劃行程，但如果想避開人群，最好避免假日來賞葉哦！

交通：港鐵朗屏站A出口，乘搭K66 號巴士至大棠山路下車



【2021年大棠紅葉照片】

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2. 大埔鳥蛟騰村

如果覺得元朗大棠太多人，烏蛟騰可以是你的另一個選擇。位於大埔的烏蛟騰是香港賞葉的穩世賞葉景點，從烏蛟騰走到客家老村九担租的路程平坦，沿途有大大小小的紅葉圍繞著你。當中九擔租的楓香樹十分有歷史，全部都幾十米高，絕不輸於元朗大棠的紅葉！但烏蛟騰位置較偏遠，如果想避開人又可以欣賞巨型楓香樹，不妨到烏蛟騰。

交通：

- 港鐵大埔墟站A出口，乘搭小巴20R至祠心路路口落車

- 港鐵大埔墟站A出口，乘搭275R巴士至鳥蛟騰落車（只限星期日及公眾假期）



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3. 大埔滘自然護理區

大埔滘自然護理區是香港最早成立的自然保護區之一，除了深受行山迷的歡迎外，更是香港賞紅葉的其中一個選擇，內有過百種植物，當中包括不同種類的紅楓樹。在入口處已經可以見到楓香，再沿著自然教育徑和紅徑行走都會看到紅葉，環境幽靜清新，護理區中亦有劃定野餐點，經過小溪後說會看到一大片草地，一家大小可以到草地一邊野餐，一邊坐低慢慢欣賞紅葉。

交通：

- 巴士：乘搭72、72A、73A、74A、23至松仔園落車

- 小巴：28K至松仔園落車



4. 青衣公園

被稱為「港版加拿大湖景」的青衣公園，當中都像加拿大般有不少紅葉，雖然紅葉數量不比元朗大棠多，但勝在有人工湖畔襯托著周圍的紅葉。湖畔周圍長滿了一排落羽松，一到秋天落羽松就會變成不同層次的金黃與艷紅。園裏更採用歐陸式設計，猶如置身於外國賞紅葉。大家可以在湖畔旁邊的大草地野餐，躺在草地上享受秋天的風景，十分寫意。

交通：

- 港鐵：青衣站B或C出口

- 巴士：乘搭41、41A、41M、43B、44、44M、42C、X42C、49P、49X、241X、243M、249M、948、948A、948E、E42、E43

- 小巴：乘搭88、88A、88D、140M、308M、310M、401、409、409S、409K、413



5. 香港公園及香港動植物公園

如果不想到遠處賞紅葉，香港公園及香港動植物公園就適合你！位於中環附近的香港公園及香港動植物公園是不少香港人賞紅葉熱點，在11至12月期間是香港動植物公園佈滿楓葉的季節，園區內種植了不同品種的植物，沿途小徑兩旁栽種了多棵楓香樹，風景宜人。鄰近香港動植物公園的香港公園亦種了幾棵楓香，雖然紅葉數量不多，但園區內設有不同景點，包括觀鳥園、人工湖和瀑布等，最近在瀑布附近的玻璃屋餐廳更是打卡熱點，大家可以一次過去兩個公園感受一下秋意。

香港動植物公園（IG@yuenkwanvanessalai）

交通──香港動植物公園：

- 港鐵：中環站D2出口或金鐘站B出口

- 巴士：乘搭12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

- 小巴：乘搭1A、22、22S、28

- 山頂纜車：堅尼地道站或麥當勞道站落車



交通──香港公園：

- 港鐵：中環站J2出或K出口

- 巴士：乘搭12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

- 小巴：乘搭19、10、22、22S、56A、56B

- 電車：堅尼地城至跑馬地或至筲箕灣，銀行街站落車



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6. 九龍寨城公園

九龍寨城在1994年清拆並建成九龍寨城公園，園區設計以清初江南園林為中心，亦都保留了不少寨城遺跡。當中的紅葉徑栽種了不同植物，包括大花紫薇、山烏桕、紅桑等。每逢秋冬，葉子變為紅色，吸引不少市民到紅葉徑賞紅葉。公園的庭園設計古色古香，與紅葉的搭配下增添了詩意，大家可以到九龍寨城公園一邊散步，一邊感受一下歷史氣息。

交通：

- 港鐵：宋皇臺站B3出口

- 巴士：1、11K、10、75X、85、85A、85B、891、1A、2A、3B、5、5C、5D、6D、9、11、11B、11D、13D、14、15、16、17、21、24、26、27、28、 42、61X、85X、93K、95、98C、203E、296C、297、2D、7B、6P、108、11X、12A、213D、113、101、106、111、116、107、A22、20、22、E23A、E23、113、101、106、111、116、796X、796C

- 小巴：25M 、39M、46、49、70、70A、105、110、13、25A、25B、88、2、2A、69、69A



7. 九龍塘根德道花園

九龍塘根德道花園亦是其中一個方便賞紅葉之選，從九龍塘港鐵站出發只需步行5分鐘。雖然公園面積不大，但園區內種植了幾十棵楓香樹，人流亦比較小。如果不想同人迫，又不想到遠處賞紅葉，可以到九龍塘根德道花園，亦都可以逛街後行到公園散散步，感受一下秋意。

交通：港鐵九龍塘站B出口，沿九龍真光中學步行，大約5分鐘。



中大未圓湖+紅葉是打卡熱點。（中文大學fb圖片）

8. 中大未圓湖

中文大學近年成為了遊客必到的打卡景點，校園內除了不少美景，一到秋天亦是賞葉勝地。未圓湖就是其中一個必到的打卡及賞紅葉熱點，湖周圍被落羽松及楓香樹圍著，市民可沿著湖畔小路行走，欣賞湖畔與紅葉襯托出的美景，不少畢業生也會到湖邊拍畢業照。但進入中大時需要登記，大家記住留意！

交通：港鐵大學站C出口，向右轉沿著嶺南運動場旁小徑步行至未圓胡，大約5分鐘。



【本文獲「KKday」授權轉載。】