流水響紅葉｜落羽松轉紅！絕美天空之鏡映照橘紅落羽松葉｜附交通

流水響紅葉有得睇！12月臨到，流水響紅葉吸引大家爭相觀賞！有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘再次成為賞紅葉的好去處！流水響水塘的多棵落羽松已轉紅，成為流水響水塘風景的一部份。一如往年，不少郊遊人士趁秋、冬之際臨場攝影，將流水響紅葉的美態分享予大家。

流水響紅葉｜紅葉塘畔隨風飄逸 天空之鏡映照橘紅落羽松葉

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園內，是北區的郊遊熱點。水塘西岸有一排落羽松，逢秋、冬季會轉變成橘紅色，被喻為「港版輕井澤」或「港版小桂林」，形成絕美的流水響紅葉景色，吸引不少遊客慕名而至。

（圖片授權：FB@Dicky Ng）

陽光足夠、天色晴朗之時，流水響水塘面會幻化成一面大鏡，將流水響紅葉以及鄰近的山丘映照到水面之上，十分壯觀！如果想拍攝到完美的流水響紅葉天空之鏡，大家不妨會在上午8時至9時期間到場。這時段，陽光會較為柔和，流水響塘面倒影會更清楚，猶如一塊清晰的「天空之鏡」。

雖然流水響水塘近年不時於旱季缺水，甚至完全乾涸，遊客更能夠走到水塘中央一探水塘的底部。不過，流水響當下水量不少，美麗的「流水響大鏡」今年冬季再次呈現於大家眼前。

（圖片授權：FB@Dicky Ng）

流水響紅葉

地址： 流水響水塘西岸

開放時間：24小時開放

交通：於粉嶺港鐵站外乘搭專綫小巴52B，在流水響道與鶴藪道之間的迴旋處下車，再沿鶴藪道向南步行約10分鐘

