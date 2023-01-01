北區公園紅葉開始轉紅！香港賞紅葉的最佳時期又到，怕大棠、流水響或烏蛟騰等賞紅葉勝地人多擠逼、路途遙遠？位於上水的北區公園都可以欣賞紅葉，最近公園內的落羽松等樹木已慢慢轉紅，園內更設有人工湖可以拍出天空之鏡的效果，交通亦尚算方便，同樣是賞紅葉好去處！

北區公園紅葉開始轉紅！超靚天空之鏡+庭園風打卡位 附交通方式

踏入12月，上水北區公園內的的樹木開始變色，轉成橘紅、轉成淡黃。披上彩衣的斐美樹木，吸引不少北區街坊、攝影發燒友親臨現場觀賞。在公園裡，紅葉集中於人工湖畔。天色晴朗的日子，湖面更會化成天空之鏡，將紅葉映於水面上。

（圖片授權：FB@Dicky Chan）

與郊區的賞紅葉勝地截然不同——來這裡賞葉，不用長途拔涉、舟車勞頓。乘搭東鐵，在上水站下車，於B2出口出站後步行約10分鐘即可到達公園。不需要花長時間候車，也不需要行經崎嶇山路，非常便捷。

（圖片授權：FB@Dicky Chan）

北區公園分為兩期，人工湖所在的位置位於第一期，每日早上6時至晚上11時開放。除了湖畔的紅葉外，公園亦有人工瀑布及中式有蓋長廊亦值得一逛及打卡留念。此外，公園內亦有7棵老邁的細葉榕及1棵年事已高的樟樹被編入《古樹名木册》，在公園閒逛隨時能觀賞到老樹的姿態。

（圖片授權：FB@Dicky Chan）

與郊區相比，市區的紅葉景較遜，紅葉後方往往會有高樓大煞風景。不過，只要稍移玉步、轉換角度，也有機會在北區公園拍到沒有高樓大廈遮擋天空的照片。

（圖片授權：FB@Dicky Chan）

北區公園

地址： 上水馬會道北區公園

開放時間：每日06:00 - 23:00

交通：於港鐵上水站B2出口離開，沿新運路步行約10分鐘

