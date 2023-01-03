【巴士優惠】踏入新一年，新巴有4條路線進行限時半價巴士優惠！優惠期間，只要在登上指定路線時以八達通或電子支付工具繳付車資，能夠得到半價巴士優惠。指定路線途經最近新落成的人氣景點——將軍澳跨灣大橋及多個商場，方便大家出遊。

巴士優惠｜新巴4條路線半價 駛經跨灣大橋+多個商場 附優惠日期

新巴乘車優惠於1月內提供。凡於1月3至6日；9至13日期間乘搭790、795、798P或798X號線並以八達通或電子支付工具繳付車資，即可得到半價巴士優惠。

（圖片來源：新巴）

當中，790、795更會途經景色優美的將軍澳跨灣大橋，並於區內地標「THE LOHAS康城」商場附近為總站。而790及795號線分別會經過Mega Box及朗豪坊等大型購物中心！

新巴限時半價巴士優惠路線【1】「康城快線」新巴790號線

新巴790線（圖片授權：蔡佳洋）

路線：清水灣半島 ↔ 尖沙咀（麼地道）

主要途經地區：日出康城、麗港城、九龍灣及佐敦

途經主要購物熱點：「THE LOHAS康城」商場、Mega Box、K11 MUSEA

服務時間：07:40、08:00、08:20（清水灣半島開出）；17:05、17:25、17:45（尖沙咀（麼地道）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約60分鐘

全程收費：$10.3（半價後為$5.2）



新巴限時半價巴士優惠路線【2】「康城快線」新巴795號線

新巴795線（圖片授權：Felix Wong）

路線：將軍澳工業邨 ↔ 長沙灣（海達）

主要途經地區：日出康城、麗港城、油麻地、旺角及美孚

途經主要購物熱點：THE LOHAS康城、朗豪坊、女人街

服務時間：07:50、08:10（清水灣半島開出）；18:05、18:20（長沙灣（海達）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約60分鐘

全程收費：$10.3（半價後為$5.2）



新巴限時半價巴士優惠路線【3】「新巴將軍澳九龍專線」新巴798P號線

新巴798P號線（圖片來源：新巴）

路線：將軍澳工業邨 ↔ 大圍站

主要途經地區：日出康城、沙田、沙田圍

途經主要購物熱點：THE LOHAS康城、PopCorn、TKO SPOT、新城市廣場

服務時間：08:15（將軍澳工業邨開出）；06:40（大圍站開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約65分鐘

全程收費：$11.7（半價後為$5.9）



新巴限時半價巴士優惠路線【4】「新巴將軍澳九龍專線」新巴798X號線

新巴798X號線（圖片來源：新巴）

路線：將軍澳工業邨 ↔ 火炭（駿洋邨）

主要途經地區：日出康城、沙田、沙田圍

途經主要購物熱點：THE LOHAS康城、PopCorn、TKO SPOT、新城市廣場

服務時間：07:55（將軍澳工業邨開出）；07:00（火炭（駿洋邨）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約60分鐘

全程收費：$11.7（半價後為$5.9）



要留意！長者及合資格殘疾人士可繼續使用$2乘車優惠乘搭上述路線，故是次優惠對受惠於「二元優惠計劃」的乘客並不適用。