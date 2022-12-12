將軍澳跨灣大橋設5條巴士線！大埔/長沙灣/荃灣/觀塘/尖沙咀直達

將軍澳跨灣連接路5條巴士線一覽！規劃與建造長達17年的將軍澳跨灣連接路於昨日正式啟用。公路在昨晨8點通行後，隨即有不少民眾紛紛駕車或步行到這條香港第一座集行人路、單車徑與行車公路於一體的跨海大橋上遊覽，欣賞海灣優美的風光。沒有私家車又想嘗試在橋上風掣雷行的朋友，除了可以在橋上踏單車，也可以乘搭即日起投入服務的5條巴士路線，在海面上「遊車河」！

將軍澳跨灣連接路設5條巴士線 大埔/長沙灣/荃灣/觀塘/尖沙咀直達

為配合將軍澳跨灣連接路落成與加快民眾進出將軍澳，九巴及新巴即日起分別開設3條「將藍公路快線」及2條「康城快線」連接新界及九龍多區，包括荃灣、大埔、長沙灣、尖沙咀、麗港城、黃大仙及九龍城等地。其中，屬「將藍公路快線」的九巴96號線車資最低，乘客只要繳付$9.5便能享受海景。

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5條路線均會途經將藍公路的隧道及海面大橋部份，沿途可以欣賞到將軍澳的海灣風光。蔚藍的大海上，船艇來回穿梭，川流不息。天色良好之時，更能遠眺筲箕灣、杏花邨、柴灣、小西灣等港島東區的摩天大廈與沿岸景色。

（圖片來源：政府新聞處）

夜間，將軍澳跨灣大橋的斜拉橋部份會亮起燈飾，色彩斑斕，映照海灣。若想欣賞燈火輝煌的景緻，可乘搭各路線於黃昏開出的班次。

將軍澳跨灣連接路新巴士線【1】「將藍公路快線」九巴96號線

九巴為「將藍公路快線」的各條路線宣傳（香港01 洪芷菁 攝）

路線：康盛花園 ↔ 大埔工業邨

主要途經地區：坑口、麗港城、馬料水、白石角、運頭塘、大埔及太和

服務時間：07:15、07:45、17:45、18:15（康盛花園開出）；07:15、07:45、17:45、18:15（大埔工業邨開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約103分鐘

全程收費：$9.5

備註：此路線來回均於調景嶺進出公路，不會駛經斜拉橋部份，不能近距離觀賞燈飾



將軍澳跨灣連接路新巴士線【2】「將藍公路快線」九巴290E號線

九巴290E號線（圖片授權：Felix Wong）

路線： 將軍澳工業邨 ↔ 荃灣西站

主要途經地區：日出康城、百勝角、麗港城、彩虹、黃大仙及葵涌

服務時間：07:25、07:45（將軍澳工業邨開出）；17:25、17:45（荃灣西站開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約75分鐘

全程收費：$11.3



將軍澳跨灣連接路新巴士線【3】「將藍公路快線」九巴298X號線

九巴298X號線 （香港01 洪芷菁 攝）

路線：坑口（北） ↔ 長沙灣（甘泉街）

主要途經地區：百勝角、日出康城、麗港城、新蒲崗、九龍城、旺角及深水埗

服務時間：07:30、07:50、08:10（坑口（北）開出）；17:35、17:55、18:15（長沙灣（甘泉街）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約88分鐘

全程收費：$12.2



將軍澳跨灣連接路新巴士線【4】「康城快線」新巴790號線

新巴790線的首班車（圖片授權：蔡佳洋）

路線：清水灣半島 ↔ 尖沙咀（麼地道）

主要途經地區：日出康城、麗港城、九龍灣及佐敦

服務時間：07:40、08:00、08:20（清水灣半島開出）；17:05、17:25、17:45（尖沙咀（麼地道）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約60分鐘

全程收費：$10.3



將藍公路新路綫【5】「康城快線」新巴795號線

新巴795線的首班車（圖片授權：Felix Wong）

路線：將軍澳工業邨 ↔ 長沙灣（海達）

主要途經地區：日出康城、麗港城、油麻地、旺角及美孚

服務時間：07:50、08:10（清水灣半島開出）；18:05、18:20（長沙灣（海達）開出），星期六、日及公眾假期停開

行車時間：約60分鐘

全程收費：$10.3



所有路線只於繁忙時間服務 不想擠著遊覽可待熱潮減退

要注意，5條全新路線只於上午及下午繁忙時間開出，星期六、日及公眾假期停駛。乘上述路線「遊車河」，宜先計劃好行程。專程於今早到將軍澳拍攝全新路線首航的巴士迷黃先生（Felix Wong）表示，途經日出康城的路線中，298X的客量最高，部份乘客更需要站立；290E、790及795號線的客量則較少，較不擠擁。

5條全新路線並非臨時路線，將持續提供服務。若不想與太多人一起擠著「遊車河」，大家可以先待將藍公路的觀光潮減退後，才乘車遊覽。