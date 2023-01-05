【澳門入境】澳門政府於今日（5日）宣布香港、內地、台灣入境澳門將無需陰性檢測證明！大家如果想去澳門，即將不用特意去做PCR檢測！

澳門入境｜香港、內地、台灣入境澳門無需陰性檢測證明！附日期

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（圖片來源：unsplash@shark ovski）

澳門政府於今日（5日）宣布放寬多項澳門入境、過境防疫措施，當中包括1月8日零時零分起， 由中國內地、香港特別行政區或台灣地區入境澳門的人士無須出示任何新冠病毒檢測證明。

（圖片來源：感受澳門 Experience Macao）

澳門入境放寬措施還有恢復澳門國際機場的轉機，同時取消對持有外國護照入境人士的特別限制措施。所有國籍人士在遵守其他入境條件的前提下，可以無須獲得澳門衛生當局的事先批准，而在任何地區進入澳門。

暫時只有香港、內地、台灣入境澳門無需陰性檢測證明，由中國以外國家和地區入境澳門特別行政區的人士，須在登機、登船前來澳門時，都需出示48小時內進行的新冠病毒抗原檢測或核酸檢測陰性的證明。而由香港、台灣或中國以外國家和地區入境澳門，要在入境翌日起計第7天內離境前往中國內地時，須出示48小時內採樣的新冠病毒核酸檢測陰性證明 （珠澳口岸為採樣日後48小時，其他口岸以目的地口岸的要求為準）。

圖片來源：澳門特別行政區政府新聞局截圖