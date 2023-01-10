金光飛航優惠買一送一！假日+新年適用！附優惠要求+開賣期

撰文：何以諾
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澳門船票優惠買一送一！金光飛航響應澳門旅遊局賞你遊活動，推出香港居民金光飛航船票買一送一優惠，超抵！首程出發必須為香港港澳碼頭（上環）到澳門氹仔客運碼頭，記得留意購票詳情，而港澳快線噴射飛航都推出港人買一送一優惠。

澳門船票優惠買一送一｜港人搭金光飛航買一送一　新年都適用　附價錢

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金光飛航於今日（10日）宣布香港居民金光飛航船票買一送一優惠，持有香港特別行政區居民身份證的乘客，只要到金光飛航指定票務櫃台購買市區航線正價船票一張，可以獲贈免費標準艙回程航班船票一張！不過記得是買去程送回程，新年、假期都適用，記得留意適用日期。

（圖片來源：金光飛航）

要注意，每位香港居民於優惠期內僅可享此優惠1次，船票僅限本人使用。免費船票（澳門氹仔客運碼頭往香港港澳碼頭（上環））的開航日期不能與出發日期相同，需為去程翌日起計7日內的回程，此優惠只適用於香港特別行政區居民身份證的持有人（永久或非永久）。乘客在購票及登船時必須出示其香港特別行政區居民身份證以供核對。

【澳門船票優惠買一送一】金光飛航
優惠期：2023年1月13日至2023年3月31日
開賣時間: 2023年1月12日至2023年3月30日

航線：上環港澳碼頭 ↔ 氹仔客運碼頭
服務時間：
上環港澳碼頭開出 09:30、13:00、16:00
氹仔客運碼頭開出 11:00、14:30、17:30
航行時間：約50分鐘

收費：
標準艙——$160（平日）／$175（假日）
頭等艙——$282（平日）／$299（假日）
貴賓房（8座位）—— $2,256（平日）／$2,392（假日）
購票方式：可於碼頭、各大賭場之售票處購票或網上購票，詳情可參閱https://hk.cotaiwaterjet.com/ticket-offices.html

另一港澳客運營辦商、作為買澳門船票另一個選擇的噴射飛航，亦公布了星期日（8日）復航，每日16班船往返上環至澳門氹仔，並即將開售澳門船票，打算去澳門的朋友記得留意！

（圖片來源：噴射飛航）

金光飛航每日有多少班來往港澳？

每日6班，3班由香港出發，3班由澳門出發。

除了金光飛航，還可以如何由香港去澳門？

可以搭噴射飛航金巴港澳快線，詳情請按此

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