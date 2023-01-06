澳門金巴攻略｜票價$65起！香港去澳門最平方法　附購票方法+班次

澳門金巴購票方法、班次及價錢一次過睇！香港去澳門的方法除了金光飛航、噴射飛航、港澳快線外，預算較低的朋友，不妨考慮乘搭澳門金巴。澳門金巴的票價是多間港澳跨境交通營辦商中最低，亦備有多輛雙層巴士，讓大家前往澳門的旅途中欣賞到港珠澳大橋沿路海景。

澳門金巴懶人包｜票價$65起！香港去澳門最平方法 附購票方法+班次

澳門金巴是港珠澳大橋的交通服務營辦商，設有由港珠澳大橋香港口岸來往澳門口岸的「港澳線」（「澳門金巴」）及珠海口岸的「港珠線」。而「港澳線」是來往港澳最便宜的跨境巴士路線，其澳門金巴票價亦是所有港澳跨境交通營辦商中之中最低的。

澳門金巴「港澳線」在疫情爆發後減班，目前並不提供24小時服務並減至每小時一班車，出發前宜先計劃好行程。澳門金巴日間班次（06:00-23:59）車票方面，成人收費$65；65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米之兒童及傷健人士收費$33；3歲或不足0.95米之幼童）免費，而澳門金巴夜間班次（00:00-05:59）目前仍然停駛，故較日間車票昂貴的夜間車票暫不發售。

澳門金巴購票方式多元，乘客可以選擇於口岸即場購票、透過微訊或澳門金巴官方網站預購車票。在香港口岸出境後，乘客可以港幣、澳門幣及人民幣，在禁區的澳門金巴售票處的櫃枱或自動售票機購買澳門金巴車票，而線上購票的乘客可於口岸的自動售票機，掃描QR碼並取澳門金巴車票，以節省時間。

澳門金巴發車後，「港澳線」會駛經觀景山隧道、海底隧道及港珠澳大橋主橋前往澳門，需時約50分鐘。旅途中，大家可以欣賞到這條世界跨海距離最長的橋隧組合公路上的遼闊海景，而乘搭澳門金巴晚上班次的乘客可以欣賞到主橋上的斑斕燈飾。

澳門金巴抵達港珠澳大橋澳門口岸後，大家要在禁區辦理入境手續。之後，大家就可以在港珠澳大橋邊檢大樓巴士總站乘搭專營巴士或各大酒店、賭場營辦的免費穿梭巴士前往澳門各大景點，展開澳門之旅！

金巴「港澳線」（「澳門金巴」）

路線：港珠澳大橋香港口岸 ↔ 港珠澳大橋澳門口岸

服務時間：10:30 - 19:30（港珠澳大橋香港口岸開出）；12:00 - 20:00（港珠澳大橋澳門口岸開出）

班次：60分鐘一班

行車時間：約50分鐘

全程收費：$65（成人）；$33（65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米之兒童及傷健人士）；$0（3歲或不足0.95米之幼童），接受港幣、澳門幣或人民幣繳費

