關西機場JR特急HARUKA將直達大阪梅田！車程僅47分鐘、每日60班次

JR特急HARUKA將直達大阪梅田市區！關西機場到大阪的交通方式主要包括南海電鐵、JR特急HARUKA、JR關空快速等，前往難波、心齋橋、梅田、天王寺等熱門地區最平只需$53。最近，JR特急HARUKA宣布將會停靠大阪站，最快47分鐘就可以由關西機場直達梅田市區，非常方便！

關西機場交通｜JR特急HARUKA將直達大阪梅田！最快47分鐘就到 每日60班次往返

JR西日本宣布，隨著全新開發的北梅田區域開業，位於該區的地下車站「北梅田站（大阪站）」月台亦會正式啟用。

全新「北梅田站（大阪站）」月台將會啟用。（圖片來源：JR西日本）

現時，JR西日本營運的特急HARUKA連接關西機場至天王寺、新大阪及京都等地。由2023年3月18日起，JR特急HARUKA將會停靠「北梅田站（大阪站）」，日後由關西機場前往大阪梅田，車程時間將會由71分鐘縮減至47分鐘，每日往返班次多達60班，每隔約30分鐘就有一班車，大大節省由機場前往市區的時間！

JR特急HARUKA由3月起可以直達大阪梅田。（圖片來源：JR西日本）

另外，大阪往來和歌山的「黑潮號」特急列車亦會停靠全新「北梅田站（大阪站）」月台，車程僅需要56分鐘，不用1小時就可以由大阪去到和歌山，每日有36班列車往返兩個地方，計劃去和歌山玩的朋友又多個全新交通方式！

關西機場到大阪的交通方式主要包括南海電鐵、JR特急HARUKA等。（資料圖片/陳俊堯 攝）

現時，JR特急HARUKA車票可直接於關西機場站購買，前往新大阪站車票正價為2,380日圓（港幣約$134）；持JR日本鐵路通票（「全國Pass」）、「關西地區鐵路周遊券」、「山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券」及「JR西日本全地區鐵路周遊券」等JR通票可搭乘，不用附加費。