關西機場去大阪/京都/神戶交通｜31分鐘到市區　去神戶只需$27？

關西機場交通｜關西機場到大阪、京都、神戶交通懶人包！訪日旅客數目近月一直有增無減。以下介紹4個由關西機場前往鄰近大都市——大阪、京都以及神戶市中心的通勤方法。多條交通路線的乘搭時間、班次、收費不一，總有一種適合快將到關西旅行的朋友！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

去旅行，當然想慳到盡！用優惠碼訂房，就可以節省更多旅費！即睇👉 Agoda優惠碼2024 或 Trip.com優惠碼2024

永安旅遊Wing On Travel x《香港01》獨家優惠碼

🟠預訂澳門來回船飛即減$20！👉🏻點擊指定連結領取優惠碼

🟢預訂全球酒店即享3%折扣，最高減300！👉🏻點擊指定連結領取優惠碼

大阪市中心（圖片來源：龔嘉盛）

另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介、大阪酒店推介、京都酒店推介、神戶酒店推介、大阪梅田酒店推介、大阪難波酒店推介、大阪溫泉酒店推介、名古屋酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

關西機場交通｜輕鬆到大阪、京都、神戶

關西機場因有多條國際航線連接且國際旅客踵足相接而被喻為「西日本玄關」，再從這個玄關進入關西後，可乘搭鐵路、巴士以及渡輪前往關西多個大都市。當中鐵路的車程較短，能迅速運送旅客前往大阪及京都；

巴士雖然速度或因塞車影響而較慢，但線路較多，覆蓋範圍也較廣，部份線路甚至能直接抵達京都、大阪及神戶市內的多個景點；除了陸路，旅客亦可選擇水路離開機場，於機場乘搭渡輪可直接抵達神戶市，免除塞車及轉車之苦。

有「西日本玄關」之稱的關西機場（何以諾 攝）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

關西機場交通到大阪市區5個方法

關西機場交通到大阪難波【1】 南海電氣鐵道 Rapi:tα / Rapi:tβ 速度最快

關西機場具備2條機場鐵路。當中，南海電氣鐵道空港綫的特急班次「Rapi:t」能夠直達難波，方便一落飛機便想到心齋橋、道頓堀、堀江或難波觀光的朋友，要去難波的話，大約34分鐘就可到達。

特急班次「Rapi:t」細分為「Rapi:tα」與「Rapi:tβ」，雖然「Rapi:tβ」比「Rapi:tα」多停兩個站，分別是「岸和田站」及「堺站」但兩者到達總站難波的時間相差不大，平均約36分鐘就會到達。晚上非繁忙時間，有班次31分鐘便能夠由機場直達大阪市中心的新今宮站。關西機場快線南海特急Rapi:t車票🚇👉 預訂優惠

空港綫的車票可直接於關西機場站購買， 正價為1,490日圓（港幣約$80）。持有「南海電鐵全線二日乘車券」可以乘搭「Rapi:t」。

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

南海電氣鐵道 Rapi:tα / Rapi:tβ

購票地點：關西空港站

正價：1,490日圓（約港幣$80）



關西機場交通到大阪難波【2】南海電氣鐵道空港綫、空港急行 價錢最抵

除特急班次，空港綫亦有提供車費較低、停站數目較多的空港急行班次，惟空港急行列車停靠多個車站，平均需要約45分鐘抵達大阪市中心，與特急班次「Rapi:t」相差10分鐘，是節省旅費之選，但座椅設計不及「Rapi:t」舒服。

空港急行的收費為970日圓（港幣約$52），而持有「關西周遊卡」（關西Thru Pass）亦可乘搭空港綫的空港急行班次。

南海電氣鐵道 空港綫 空港急行

購票地點：關西空港站

價格：970日圓（約港幣$52）起



關西機場交通到大阪難波【3】 JR西日本特急HARUKA 可用JR鐵路通券

由2023年3月起，JR特急HARUKA將會停靠「北梅田站（大阪站）」，日後由關西機場前往大阪梅田，車程只需47分鐘！

除了難波，關西機場亦有JR西日本營運的鐵路連接西九條與新大阪，適合落機後想直接於新大阪轉乘新幹綫的朋友。乘搭關西空港綫的「HARUKA」特急，平均35及50分鐘便分別能抵達天王寺及新大阪。部份特急班次的車廂外更有「Hello Kitty」塗裝，喜歡Kitty的朋友，可以於列車開出前提早到月台與列車合照。

關西空港綫的車票可直接於關西機場站購買， 前往新大阪站的「HARUKA」特急車票正價為1,800日圓（港幣約$97）起。持JR日本鐵路通票（「全國Pass」）、「關西地區鐵路周遊券」、「山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券」及「JR西日本全地區鐵路周遊券」等JR通票可搭乘，不用附加費。

遙號（「HARUKA」）特急 （圖片來源：西日本旅客鐵道株式會社）

JR西日本 特急HARUKA

購票地點：關西空港站

價格：1,800日圓（約港幣$97）起

西日本JR特急HARUKA網上預訂車票🚈👉 預訂優惠

關西機場交通到大阪難波【4】JR西日本關西空港綫、關空快速 直達新幹線站

關西空港綫亦有停站較多、車費較低的關空快速班次營運。關空快速的大部分列車以大阪站為終點站，方便前往梅田、天神橋一帶觀光的旅客。然而，關空快速的車程平均需要約65分鐘，載客量及乘客都亦較特急為多，較難找位置就坐。繁忙時間拖著大型行李乘搭關空快速，可能會感到身心俱疲。

前往大阪站的關空快速的車票則為1,210日圓（港幣約$66），持JR通票可搭乘，不用附加費。

關西機場站 （關西空港站） （陳俊堯 攝）

JR西日本 關西空港綫 關空快速

購票地點：關西空港站

價格：1,210日圓（約港幣$66）起



關西機場交通到大阪難波【5】 關西空港機場巴士 不用轉乘

道路運輸方面，關西空港交通提供8條路線前往大阪市中心，另有多條路直達大阪府內其他市鎮。由關西機場出發，平均1小時方能抵達市中心。雖然巴士車程平均較鐵路長，中途亦可得因塞車而令行程延誤，但是部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，攜帶大型行李的旅客也不用擔心轉車時要將行李搬上搬落，要找月台轉車構成不便。

部份機場巴士的日間與深宵路綫（包括前往大阪城、日本橋、阿倍野（天王寺站）、東大阪等路綫）目前仍正停駛，計劃行程前宜先於官方網站索取最新巴士時間表！機場巴士之票價由1,800日圓（港幣約$97）起。

（圖片來源：關西空港交通株式會社）

關西空港交通 機場巴士

購票地點：關西機場1號客運大樓或2號客運大樓的巴士車票銷售處

價格：1,800日圓（約港幣$97）起



關西機場交通到京都交通2大方法

關西機場交通到京都【1】 JR西日本 HARUKA速度最快、可用JR鐵路通券

除了大阪，不少使用關西機場入境的旅客會前往京都觀光。大部份「HARUKA」特急駛經新大阪站後，均以京都為終點站。乘搭「HARUKA」前往京都約需75分鐘，是最快由關西機場到京都的方法。

關西空港綫的車票可直接於關西機場站購買， 前往京都站的遙號特急車票正價為2,200日圓（港幣約$119）起。持JR日本鐵路通票「全國Pass」、「關西地區鐵路周遊券」、「山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券」及「JR西日本全地區鐵路周遊券」等JR通票可搭乘，不用附加費。

JR西日本 HARUKA

購票地點：關西空港站

價格：2,200日圓（約港幣$119）起

西日本JR特急HARUKA網上預訂車票🚈👉 預訂優惠

關西機場交通到京都【2】 關西空港機場巴士

旅費不多的朋友，可考慮乘搭關西空港交通的機場巴士前往京都站。車票價錢由2,800日圓（港幣約$152）起，車程需時約90分鐘。

關西空港交通 機場巴士

購票地點：關西機場1號客運大樓一樓或2號客運大樓一樓的巴士車票銷售處

價格：2,800日圓（約港幣$152）起

【利木津巴士】關西機場至大阪 & 關西地區🚌👉 預訂優惠

關西機場交通到神戶市中心2大方法

關西機場交通到神戶【1】Bay Shuttle 神戶綫最快最便宜優惠價500日圓！

陸路之外，旅客抵達關西機場後可選擇水路離開。關西機場設有航程約30分鐘的高速渡輪前往神戶機場，乘客到達神戶機場碼頭後可轉搭神戶新交通的港灣人工島線列車前往三宮、北野等地。

神戶綫的船票可於關西機場1號客運大樓1樓（近「入境北出口」的）渡輪售票專櫃購買。船票正價為日圓，而2025年3月31日前，所有外國訪日遊客可以優惠價500日圓（約港幣$27）在網上預訂船票。購票後，乘客可登上穿梭巴士前往關西機場碼頭乘船。

（圖片來源：Bay Shuttle）

Bay Shuttle 神戶綫

購票地點：關西機場1號客運大樓1樓（近「入境北出口」的）渡輪售票專櫃

正價：1,800日圓（約港幣$97）

優惠價：500日圓（約港幣$27）



關西機場交通到神戶【2】 關西空港機場巴士毋須轉乘

若不想攜著行李在不同的交通工具上落，可直接乘搭關西空港交通的機場巴士前往神戶。由關西機場前往神戶三宮，車程約70分鐘，費用為2,200日圓（約港幣$119）。

關西空港交通 機場巴士

購票地點：關西機場1號客運大樓一樓或2號客運大樓一樓的巴士車票銷售處

價格：2,200日圓（約港幣$119）

【利木津巴士】關西機場至大阪 & 關西地區🚌👉 預訂優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略