【香港紅葉】12月至1月，是在本港賞紅葉的最佳時節。別以為要專程走訪新界、長途跋涉到郊外才能觀賞紅葉！紅葉在九龍市區亦能觀賞！西九龍荔枝角一個中式園林的葉片經已轉紅，與畫閣朱樓及小橋流水襯托出漂亮的嶺南園林風光。

香港紅葉｜荔枝角都有紅葉睇！飛閣迴廊做襯托！好啱打卡

香港紅葉除了郊區，亦有部份分佈於市區。位於西九龍荔枝角公園第三期的中式園林——「嶺南之風」都有紅葉讓大家觀賞！

在「嶺南之風」月池畔，有不少樹木的葉片已隨季節轉變成紅色。紅葉在毗鄰的中式小橋、迴廊、水榭、涼亭的襯托下，一同構成秀麗的江南園林雅景。

「嶺南之風」是少數具有紅葉的中式庭園。在迴廊上、飛閣裡向月池拍照，即可攝出「江南紅葉湖畔飄逸」的美態，適合喜歡中華風情的遊客臨場打卡！天色良好之時，中式建築與紅葉會一同被投映到月池面上，猶如形成一面「宮廷中的大鏡」！

除了紅葉景色，「嶺南之風」裡擁有「十景」。在園內各處漫步時，能欣賞到陶塑、瓦作、灰塑、石雕和木砌等藝術品。無綫電視多部古裝作品亦曾於園內取景，包括曾令全城熱議的《宮心計》、《金枝欲孽》、《公主嫁到》等，可見「嶺南之風」的美，亦受到了電視台的青睞。

荔枝角公園紅葉

地址：荔枝角荔灣道1號荔枝角公園三期「嶺南之風」

開放時間：每日上午7時至晚上11時

收費：免費

交通：乘搭港鐵或專綫小巴81K綫，於美孚站下車，於D出口離開或下小巴後，沿荔枝角公園第二期的小徑南行至公園的第三期。

