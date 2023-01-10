大帽山交通｜傳雙層巴士進出大帽山　網民反應兩極　方便Vs好危險

【大帽山交通】近年，大帽山的登山客有增無減，駛經大帽山的九巴51號綫於假日經常滿座，不少遊客需等待至少2班車方能登車。有見及此，荃灣區有不少區議員多次建議九巴加入雙層巴士行駛51號綫，而近日則有前區議員透露有關建議即將被落實。有網民贊成建議，認為可以減少等候時間，但亦有人憂心雙層巴士於高山間行駛易行意外。

大帽山交通｜傳雙層巴士進出大帽山 反應兩極：易啲去 VS 好危險

大帽山是香港著名的遠足勝地，自遠足熱潮興起後，登山客愈來愈多，而連接荃灣（如心廣場）與上村、途經大帽山的九巴51號綫開始不勝負荷，經常客滿，令大帽山交通都變得不太方便。受荃錦公路地勢陡斜影響及運輸署要求，51號綫只以單層巴士營運，載客量有限。不少人需要等待至少2班車方能成功登車。

記者曾於大帽山遠足後，於「全港海拔最高巴士站」的大帽山郊野公園站（位於海拔490米）候車回市區。黃昏期間，甫到車站，即見百人長龍。記者等待到第2班巴士到達方能成功上車。51號綫班次疏落，當時約30分鐘一班。記者覺得最無奈的是，登山已消耗了不少體力。連同站著候車的約50分鐘，對人的耐力實在是一種磨練。

為解決大帽山的公共交通問題，不少荃灣區的區議員曾建議九巴增加51號綫的客運量，德華區時任議員劉肇軒更曾於2020年邀請運輸署、路政署及九巴一同派出代表討論如何解決問題。1年後，九巴經過測試後，發現有部份雙層巴士車型適合行駛51號綫。路政署及後更於沿路修樹，以防日後雙層巴士投入51號綫時發生意外。

日前，荃威前區議員、社區幹事趙恩來於其專頁上宣佈九巴即將正式派出雙層巴士行駛51號綫，但正當這個討論多年的安排即將開始執行時，卻於網上引發熱議。

（圖片來源：趙恩來前議員）

網民：樂見載客量增加 VS 怕生意外滾落山

有支持安排的網民樂見日後到大帽山郊遊後，因巴士容客量增加而不用再花很多時間候車回市區；但亦有網民反對安排，怕雙層巴士較大、較重、在大帽山陡峭的山路上行駛時特別容易出意外，甚至滾落山，亦有人重提2018年在大埔區山間發生的九巴872號綫翻車意外。

不過亦有人反駁，香港許多路段包括淺水灣、赤柱、亞伯坳、太平山等地亦是處於的多彎的山中，而該些路段多年來亦有雙層巴士行駛。

記者翻查紀錄，發現大帽山上51號綫行駛的荃錦公路，近年的確不時發生意外，包括相撞、「自炒」，不過意外大多與私家車有關。此外，雙層巴士於大帽山上行駛並非新鮮事。51號綫於1989年12月5日至1998年10月19日期間派出雙層巴士行走，以應付需求。

對於有網民反對，荃威前區議員趙恩來則認為荃錦公路不算太斜，認為在車輛零件進步後，再次以雙層巴士行走大帽山而發生意外的風險不會太高。對於部份荃灣居民要求51號綫加班的訴求，趙恩來表示已多次向相關機構反應，惟加班的建議多年來均未獲落實。