記者實試山頂行山路線！薄扶林沿斜路行睇動物及靚景 2小時內行完

【山頂行山路線】臨近假期，天氣轉涼，適合行山的時候又到了！記者今次推薦一條適合遠足新手的初級路線。路線由薄扶林至山頂，沿路會經過水塘、數座古蹟以及觀景台，全程僅需要2小時！在水塘徜徉期間，大家甚至有機會見到水塘溿的可愛動物！全段路線僅有少量梯級，以平緩的斜路為主，適合一家大細、男女老幼！

山頂行山路線！薄扶林一落車即出發 沿斜路行睇動物+水塘靚景

山頂行山路線眾多，其中一條難度較低的，是由薄扶林公眾騎術學校出發，經薄扶林水塘前往山頂廣場的一條。走畢整條路線（連休息及拍照時間）需時約2小時，路線沿途設有涼亭、長櫈供大家休息，惟中途並沒有茶水亭、自動販賣機等補給點，出發前應在起點先預備好糧水。

路線的終點——山頂廣場觀景台（歐嘉樂 攝）

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薄扶林至山頂行山路線【前往方法】

薄扶林水塘是香港首座水塘，鄰近住宅區，交通方便。乘搭任何一條途經薄扶林道的巴士或小巴路線，於薄扶林水塘道站下車，即可到達起點——薄扶林公眾騎術學校，並隨即開始行程。

薄扶林水塘道巴士站（圖片來源：康樂及文化事務署）

薄扶林至山頂行山路線【1】薄扶林公眾騎術學校

薄扶林公眾騎術學校是南區唯一的騎術學校，有不少學生在這裡學習騎馬。這裡設有自動販賣機，大家可以在這裡作補給，再開始沿薄扶林水塘道東行。

天色良好的日子，會有學生將馬馳騁到水塘作訓練，大家在郊遊徑上可能會遇到馬匹。大家可以站在較遠處與馬匹合照，但不要滋擾或接觸牠們。

薄扶林至山頂行山路線【2】郊野公園薄扶林管理站

郊野公園薄扶林管理站是水塘昔日的看守員房舍，是一座配有中式瓦頂的新古典建築風格建築物，具至少155年歷史的法定古蹟。昔日香港水資源緊拙，水塘的安全受到高度重視。今天，管理站已經沒有守衛通宵駐守，大家可以站在迴廊下，與這座百年古蹟打卡留念。

薄扶林至山頂行山路線【3】薄扶林水塘

到達這座全港最古老的水塘後，大家可以欣賞到太平山草木茂盛、水塘上波光粼粼的美麗景色。

在水塘溿徜徉期間，大家甚至能找到不時在樹木上奔走、在市區難以一見的松鼠！牠們會在林間尋找食物，在日間較易看到他們的蹤影。松鼠雖可愛，但盡量不要觸摸牠們，以免牠們受驚後將您咬傷。

郊野公園裡的松鼠（何以諾 攝）

薄扶林至山頂行山路線【4】石澗與石橋

繼續沿水塘東行，會經過多座橫跨石澗的石橋。石橋賦有意大利文藝復興風格色彩——以花崗岩建造並飾有半圓拱或平圓拱。與管理站一樣，石橋已被列為法定古蹟。在雨季，大水會沿著石澗傾瀉而下、越過橋底並流入水塘，景色壯觀。

薄扶林至山頂行山路線【5】郊遊地點

離開水塘後一直走，越過數間已廢棄的石屋後，會看到一條樓梯。上樓梯後右轉再多行約5分鐘，便會到達可以作為休息站的郊遊地點。

這個郊遊地點地勢較高，向西南方看可以觀賞到整個薄扶林水塘的面貌，甚至能遠眺南丫島、長洲、博寮海峽，看到船艦在繁忙的海港中穿梭。這裡更設有遊樂及健身設施，讓大家在林間一邊嬉戲、一邊觀賞風景。

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薄扶林至山頂行山路線【6】山頂廣場觀景台

休息過後，大家可以在郊遊地點出口左轉後繼續行程。沿薄扶林水塘道東行多大約35分鐘後，便會抵達作為終點的山頂廣場。到達廣場後別趕著離開！到廣場頂樓的免費觀景台，可以欣賞到薄扶林的夕陽景色。在天色晴朗的日子，更可看到「夕陽西下太平洋」的景緻。

欣賞風光後，可以直接在山頂乘坐公共交通工具離開，不需折返起點。

山頂行山路線及注意事項

路線

（沿薄扶林水塘道行走）薄扶林公眾騎術學校 --> 郊野公園薄扶林管理站 --> 薄扶林水塘 --> 石澗與石橋 --> 郊遊地點 --> 山頂廣場觀景台



交通

乘搭新巴4、4X、30X、91、93、93A、970、970X、城巴7、37A、37B、37X、40、40M、40P、71、71P、90B、93C、973號線或專綫小巴22、22S、22X、23、23M、31、31X、63，於薄扶林水塘道下車



遠足路線全長：約2.8公里

時間：約2小時（包括拍照與休息時間）

路線難度：簡易（大部份路段均為平緩斜，梯級頗少）

注意事項：不要接觸沿途遇上的動物

