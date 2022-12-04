大潭水塘行山路線附交通！大潭水塘位於港島南部，風光優美、歷史悠久。沿著大潭水塘道倘佯，可以欣賞到多個至少具105年歷史、已成為古蹟的水務設施，天色良好之時更能看到水塘波光粼粼、水色山光的景緻。由大潭郊野公園南門步行到大潭篤4號燒烤場，再南行到大潭篤水塘水壩並折返起點，需時只約2小時。全段大潭水塘行山路線以平路為主，適合遠足新手。

大潭水塘行山路線附交通！平路多適合新手 2小時睇靚景+行文物徑

大潭一帶（圖片來源：Unslash@Burak Ceviz）

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因大潭水塘地勢適合貯水，大潭水塘大部份範圍均在1883至1917年間分數階段被改建成多個水塘（包括大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘以及大潭篤水塘），為港島供應食水。今次介紹的大潭水塘行山路線是大潭水塘道靠近大潭篤水塘的一段，該段路為較平坦的瀝青道路，全程沒有梯級，方便好行。即使是遠足新手，約1.5小時便能走畢全程。

路線會途經的大潭水塘群 （圖片來源：漁農自然護理署）

港島大潭水塘行山路線【前往方法】

乘搭新巴14號或城巴314號線（只於夏、秋季運行），大潭水塘行山路線於大潭郊野公園站下車，即可抵達大潭郊野公園南門。於旁邊的公廁梳洗或方便過後，即可開始沿大潭水塘道開始行程。

大潭篤水塘（圖片授權：IG@tkleejimmy）

港島大潭水塘行山路線【大潭水塘道】

大潭水塘道草木繁盛，起步不久，大家便會被綠樹林蔭所覆蓋。大潭水塘行山路線沿途遮陽度高，在沿路欣賞鴨腳木、牡丹、楠樹、銀合歡與香港茶等植物的同時，不用怕被陽光曬傷。此外，大潭水塘道沿途設有涼亭、長椅，讓大家走累時稍作休息。

大潭水塘行山路線【大潭篤水塘石橋】

沿著繼續大潭水塘道北行，大潭水塘行山路線途中會經過3條屬於法定古蹟、已具115年歷史的石橋。石橋架於水塘及引水道之上，不受樹木遮擋，是全段路途上最能欣賞到大潭篤水塘景色的位置，大家可以預留時間，在這裡與已運作逾百年的水塘及以花崗石拱形構造的石橋合照。

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大潭水塘行山路線【大潭篤水塘燒烤區4號場】

繼續走大潭水塘行山路線約20分鐘，大家會到達大潭篤水塘燒烤區4號場。在這裡，大家除了能夠使用燒烤爐與餐桌等設施燒烤和用膳，亦可以在附近遠眺大潭中水塘水壩。

大潭中水塘位於大潭篤水塘以西，當大潭中水塘需要洩洪時，大水會流經水壩並排進大潭篤水塘。在雨季期間，大家較容易欣賞到大水在壩上奔流直下的景緻；旱季之時，大家則可以欣賞到水壩上百年來被大水沖刷的痕跡。在燒烤場的涼亭休息過後，大家可以沿路步行約30分鐘返回大潭郊野公園南門。

大潭水塘行山路線【大潭篤原水抽水站建築群】

回到大潭郊野公園南門後，大家可以橫過大潭道，沿大潭水塘道繼續大潭水塘行山路線行程。向東行8分鐘後，可以抵達法定古蹟——大潭篤原水抽水站建築群。這個建築群包含了抽水站、多間員工宿舍、與排煙設施，自1905年起陸續落成。與水塘一樣，抽水站是昔日港島供水系統不可或缺的設施，日以繼夜抽食水。

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時至今日，大潭篤水塘已改為全自動運作，再沒有職員需要於宿舍留宿，但擁有紅磚牆、中式瓦片、木窗和平圓拱頂的抽水站員工宿舍仍吸引著不少遊客前來打卡留念、欣賞古建築之美。

大潭水塘行山路線【大潭篤水塘水壩觀景點】

離開抽水站建築群後向北行，可到達大潭水塘行山路線行程的最後一站——最近經常在各大風景相片「洗板」的大潭篤水塘水壩觀景點。

大潭篤水塘水壩外觀雄偉，具12條有裝飾護牆及應付溢流的大型溢洪道。而溢洪道之上亦築有由半圓形花崗石柱支撐的12 個拱券，以承托車水馬龍的大潭道。因此水壩較寬及高，當大水從溢洪道傾出時，會有猶如大瀑布般的感覺，相當壯觀。

與大潭中水塘水壩不同，這條水壩上裝有多盞街燈，除了日間，有不少攝影師專程於晚間到場拍攝，為求拍攝到大水在燈光映照下傾瀉而出的美色。

欣賞完這座百年古蹟後，大家可以步行約20分鐘以沿路返回大潭道，再在大潭郊野公園巴士站乘搭巴士離開。

港島大潭水塘行山路線及注意事項

路線

沿大潭水塘道行走）大潭郊野公園南門 --> 大潭篤水塘石橋 --> 大潭篤水塘燒烤區4號場 --> 大潭篤水塘石橋 --> 大潭郊野公園南門 --> 大潭篤原水抽水站建築群 --> 大潭篤水塘水壩觀景點 --> 大潭郊野公園南門



交通

乘搭嶼巴14或314號線，於大潭郊野公園下車

由赤柱出發，可乘搭14、（只於夏、秋季運行的）314號線

由筲箕灣出發，可乘搭14號線

由小西灣出發，可乘搭（只於夏、秋季運行的）314號線



遠足路線全長：約6公里

時間：約2小時（包括拍照與休息時間）

路線難度：簡易（大部份路段均為瀝青路，梯級頗少）

注意事項：若於晚間前往大潭篤水塘水壩觀景點拍攝夜景照片，請帶備電筒以作照明

