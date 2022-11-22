記者實試大嶼山分流冷門行山路線！較多石屎路　睇新石器時代古蹟

大嶼山分流路線郊遊徑！分流乃大嶼山西南之瑞的一個半島，整個半島沒有行車道路，分流半島與鄰近地區人口稀少，仍保留著石器時代到香港開埠初期所落成的古蹟。走進分流半島，猶如進入了平行時空，由石壁向西南步行約2小時，就能夠一覽百年前的香港「築」跡。



大嶼山分流路線｜睇到石器時代至開埠初期古蹟 較少人行山徑

大嶼山除了有著名的鳳凰山、大東山、二東山與彌勒山，大嶼山西南部亦有較為冷門的景區與遠足路徑——分流路線郊遊徑值得一行。

由石壁營地，沿宏貝道、鳳凰徑第8段西南行、即可以到達保留著石器時代、清代及香港開埠初期建築的分流半島。由石壁進入分流步行約2小時，加上拍照、休息及折返所用的時間，來回大約一共需要5小時。

大嶼山分流路線【前往方法】

乘搭嶼巴1、2、11、11A及23號線，於石壁沙咀站下車，即可抵達石壁公廁。於公廁梳洗或方便過後，即可開始沿宏貝道開始行程。

大嶼山分流路線【宏貝道及鳳凰徑】

宏貝道與鳳凰徑第8段均是緊急車輛通道，3段道路均為瀝青道路，沒有梯級，方便好行。鳳凰徑第8段沿途更設有多張桌椅，供遊客休息。

鳳凰徑第8段沿途設有多張桌椅，供遊客休息 （何以諾 攝）

大嶼山分流路線【狗嶺涌】

在鳳凰徑第8段遇上寫上「狗嶺涌營地」的名牌後，可以轉入名牌左方的石路前往狗嶺涌。沿途，遊客將會經過嶼南界碑與狗嶺涌觀景台。

嶼南界碑是120年前由英國軍人所樹立的碑石，當時用以宣佈大嶼山歸於英國擁有，是少數由香港開埠初期至今仍屹立的構築物。不過，碑石上大部份文字因歲月洗禮而已脫色、欲知碑上文字，可翻查網上資料。

沿著山路繼續走，會到達狗嶺涌觀景台。台上設有一個顯示多個地方的指示牌，讓遊客飽覽風景的同時，得悉眼前島嶼的名稱與跟當地的距離。

大嶼山分流路線【分流半島】

離開狗嶺涌沿鳳凰徑第7段走，可以分流郊遊徑逆時針方向進入分流半島，以約2小時的路程進入半島後，大家可先在士多或餐廳作補給與用膳，再在半島上觀光。分流擁有2個法定古蹟，分別是分流炮台與分流石圓環。沿郊進徑在半島上閒逛各古蹟，需時約1小時。

分流炮台比嶼南界碑還要早出現，清廷為保障珠江口一帶的航海安全，遂於分流設置炮台以擊退海盜。除了有8台大炮外，亦設有20座兵房與城牆，高峰時期曾有約50名官兵同時駐守炮台。直到1898年，炮台被廢棄，日久失修。

時至今日，炮台的城牆經已被修葺，遊客走進炮台後，可以一邊打卡留影，一邊了解香港清代海防歷史。

而分流石圓環是大嶼山上排列有序的石陣，按古物古蹟辦事處的推斷，石圓環或許早已於新石器時代晚期至青銅時代已出現，不過考古學家就暫時無法得悉古人堆疊石圓環的目的了。

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大嶼山分流路線【離開方法】

離開石圓環繼續沿郊遊徑走，可抵達分流東灣。於海灣上休息過後，可沿分流郊遊徑、鳳凰徑第7與第8段及宏貝道折返石壁，於石壁沙咀站乘車離開，需時約2小時。如果體力不支，可在抵達宏貝道乘搭或電召的士離開。

大嶼山分流路線及注意事項

路線：石壁 --> 宏貝道 --> 鳳凰徑第8段 --> 狗嶺涌 --> 鳳凰徑第7段 --> 分流半島 --> 鳳凰徑7段 --> 鳳凰徑第8段 --> 宏貝道--> 石壁

交通：乘搭嶼巴1、2、11、11A及23號線，於石壁沙咀站下車

由東涌出發，可乘搭11、11A、23號線

由大澳出發，可乘搭1號線

由梅窩出發：可乘搭1、2號線

由昂坪出發，可乘搭2、23號線



遠足路線全長：約16.7公里

時間：約5小時（包括拍照與休息時間）

路線難度：中等（不用徒手攀山，大部份路段均為瀝青路或石路，路面好行，但路程較長）

注意事項：分流半島大部份範圍無法連接網絡訊號，出發前宜先下載或打印地圖

