日本內地遊客爆買潮不再？原來內地人年收逾1,000萬才可遊日？

中國內地自1月8日正式全面解封，不少內地遊客都會出國遊玩，日本一向都是深受內地遊客歡迎的目的地。不過近日日本旅遊業及觀光業者，都對日本街上「不見陸客蹤影」的現象感到奇怪，發現原來竟出自於內地遊客想去日本旅行竟需年收過千萬？

日本街頭陸客少見爆買潮不再？內地人年收逾1,000萬方可遊日？

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（圖片來源：Unsplash/elton-sa）

日本自去年年尾重新開放國際旅客自由行遊日後，吸引世界各地的遊客前往，而最讓日本業界期待可以掀起「爆買潮」的中國遊客，亦在中國內地於1月8日宣布全面解封後，可正式重新遊日，或到各國旅遊。

不過，日本旅遊觀光業者卻發現，在中國解封後，日本街上的內地遊客人數，竟連疫情前的零頭都不到！

原來，中國內地遊客如想前往日本旅遊，就取得簽證。但中國人不可直接向駐中國日本大使館申請簽證，而需透過中國當地的旅行代理店幫忙。據日本新聞《ANN News》報導，中國人前往日本分為5種簽證，當地旅行代理店響應當局政策，現時只會為「相当な高所得者（高收入人士）」申請簽證。

（ANN News截圖）

「相当な高所得者」申請簽證的條件為在5年內，每年年收都超過1,000萬日圓（約61萬港幣／52萬人民幣）的內地人，故現時大部份內地人還是未可申請簽證赴日旅遊。這意味著現時在日本街頭上的中國旅客，都是年收千萬日圓以上的富豪啊！

（ANN News截圖）

不少網友表示，中國旅客「都去泰國旅遊了」、「原來看到的人都是有錢人！」、「看來可以放心去日本玩了」等，不過亦有網友理性分析，並表示相信日本近期將會放寬條件，指「這個（年收超過千萬日圓）是五年自由簽的條件，三年簽和短期旅遊簽都還沒開放，真的開放的時候就會塞爆了。」。