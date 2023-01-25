正值士多啤梨當造季節，日本橫濱紅磚倉庫今年同樣會在2月，舉行「橫濱紅磚倉庫草莓祭典」！在士多啤梨祭典期間，除了有多款限定士多啤梨美食登場外，大家更可以買到不同品種的士多啤梨，以及在場內免費任食日本各縣出產的士多啤梨！

橫濱紅磚倉庫草莓祭典2月開鑼！免費任食士多啤梨 再掃草莓精品

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（圖片來源：橫濱紅磚倉庫）

橫濱紅磚倉庫今年繼續舉行「橫濱紅磚倉庫草莓祭典（ヨコハマストロベリーフェスティバル2023）」，由2月3日起至2月26日，橫濱紅磚倉庫妁會化身為士多啤梨樂園，帶來一系列以士多啤梨為主題的精品、美食、打卡位等，只需300日圓（約$17港幣）即可入場，於場內任食日本士多啤梨！

今年同樣是「橫濱紅磚倉庫草莓祭典」的10周年，除了在場內可以無限任食多款來自日本同縣出產的士多啤梨，以及歎到10周年限定「紀念士多啤梨菜單」，包括蛋糕、特飲、士多啤梨串等。

除了免費食士多啤梨及多款限定士多啤梨美食外，會場亦會佈置各式士多啤梨打卡位，以及士多啤梨裝飾供大家打卡，同時會場亦會有「士多啤梨市場」，可以購入日本各地出產的士多啤梨，以及士多啤梨主題的生活雜貨精品，超愛士多啤梨的朋友不容錯過！

橫濱紅磚倉庫草莓祭典 ヨコハマストロベリーフェスティバル2023

日期：2月3日至2月26日（2月21日除外）

地點：神奈川縣橫濱市中區新港 1-1

營業時間：10:00-18:00

入場費：300日圓（約$17港幣）

官網：https://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/

