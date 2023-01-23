5大士多啤梨園推介！多間免費入場+任摘日本士多啤梨　附交通方法

士多啤梨園2023 5大推介！冬季水果士多啤梨正值當造，趁農曆新年連假，不如去士多啤梨園摘士多啤梨！記者精選5大士多啤梨園，有部份可免費入場任摘士多啤梨，新年期間照常營業，即看全港5大士多啤梨園交通、價錢及詳情！

士多啤梨園5大推介！多間免費入場+任摘日本士多啤梨 附交通詳情

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士多啤梨園2023【1】朗屏士多啤梨園

元朗朗屏士多啤梨園免入場費，可以入場任摘士多啤梨！朗屏士多啤梨園5萬呎，一大片士多啤梨田種植多達約10款不同品種的士多啤梨，包括紅寶石、章姬、佐賀清香、紅臉頰、天仙醉、佐賀清香、牛奶草莓、茉莉香等等，當造時節的士多啤梨，每粒都鮮紅大粒。

士多啤梨以磅數計算，每磅收費$90。朗屏士多啤梨園亦有日本提子及其他農作物可以摘，例如摘菜$18-28一磅、車厘茄$60/磅、西瓜$16/磅、菠蘿$60/個等等。除了摘生果，朗屏士多啤梨葡萄園亦有些小動物，可以購入飼料餵飼，近距離接觸。

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【士多啤梨園2023】朗屏士多啤梨葡萄園

地址：元朗大棠路大棠村

交通：朗屏西鐵站乘搭K66巴士到大棠站迴旋處落車

時間：8:00-18:00

電話：9251 8926



士多啤梨園2023【2】大棠有機生態園

大棠有機生態園今年亦開放讓大家摘士多啤梨，只需付$80農莊入場費，即可以入場任摘士多啤梨。大棠有機生態園的士多啤梨品種豐富，亦有龍眼、楊桃、荔枝、木瓜、大樹菠蘿、香印提子等。

（圖片來源：大棠有機生態園 ）

大棠有機生態園在新年期間照常營業，大家新年假期都可以去摘士多啤梨園。不過，大棠有機生態園表示，士多啤梨將到大年初二（1月23日） 起才會長出供採摘，園方建議大家在出發前，先以電話聯絡查詢詳情。

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【士多啤梨園2023】大棠有機生態園 Tai Tong Organic Ecopark

地址：香港新界元朗大棠山道十一號

交通：於元朗朗屏邨乘港鐵接駁巴士K66號線；或於元朗千色廣場乘紅色小巴，至大棠山道站下車後，步行15分鐘至大棠有機生態園

時間：09:00-18:00

電話：2470 2201



士多啤梨園2023【3】羅氏士多啤梨園

同樣位於元朗的羅氏士多啤梨園，新年期間都會每日營業，無需入場費，入場後可以任摘士多啤梨，以磅數收費，每磅收費為$70。不過由於本年天氣問題，園方建議大家在出發前一晚，先以訊息向園方查詢士多啤梨的供應情況。

羅氏士多啤梨園另有時令蔬菜供採摘，可以親手掘蕃薯、紅菜頭、紫油麥菜、豬乸菜、生菜、木瓜、羽衣甘藍等！

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【士多啤梨園2023】羅氏士多啤梨園

地點：元朗白沙村（第—段橋頭行入去）

交通：於朗屏西鐵站B出口，乘紅色小巴（每人$7；需付現金）；於鳳琴街體育館小巴站乘39號綠色小巴，至白沙村第一段橋落車。

電話：2470 7981



士多啤梨園2022【4】老徐農莊士多啤梨園

老徐農莊主打本地有機蔬果，士多啤梨園有3種士多啤梨可以採摘，包括法國、韓國及日本，而且免收入場費及沒有設最低消費，士多啤梨按磅收費，分別是$60、$80和$100/磅。在新年期間亦照常開放。

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【士多啤梨園2023】老徐農莊士多啤梨園

地址：粉嶺打鼓嶺升平村

交通： 粉嶺鐵路站乘52K小巴至打鼓嶺升平村明愛中心下車

電話： 9168 8931／6774 8037

時間：09:00-18:00（不設預約）



士多啤梨園2023【5】鳳凰農場

位於上水打鼓嶺的鳳凰農場，可以免費入場任摘士多啤梨，收費按重量計，收費為每磅$80。除了士多啤梨，還有其他有機蔬菜，包括椰菜、大白菜、生菜、番茄、蘿蔔等等。而且鳳凰農場在新年期間照常營業。

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【士多啤梨園2023】鳳凰農場

地址：新界打鼓嶺蓮麻坑路168號

交通：由上水站公共小巴總站乘搭小巴59K前往打鼓嶺，在嶺英小學路下車； 或在上水站公共巴士總站乘搭79K至打鼓嶺警署下車,往蓮麻坑路步行5分鐘

電話: 6219 4955

時間：07:00-18:00

