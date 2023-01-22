疫情肆虐3年有多，幸運的是終見曙光，停擺3年的國際旅遊亦隨著疫情放緩逐步回復。以旅遊業聞名的日本，是不少人開關後最想去旅行的地方，但日本在這3年變化明顯，包括膠袋徵費、地標消失等，即將去日本旅遊的朋友不妨留意一下以下的變化！

日本疫情後變超多？5大遊日必知變化 膠袋要錢/秋葉原變返賣電器

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(圖片來源：Unsplash/jezael-melgoza）

日本變化【1】膠袋徵費

香港膠袋徵費已實施多年，不過在疫情前，不論是在日本的便利店、購物中心、手信店等地方購物，膠袋均為免費，日本人多年來亦習慣將膠袋重複使用，以減少浪費。不過，在2020年7月，日本政府正式實施全國膠袋徵費。三大便利店（7-Eleven、Family Mart及LAWSON）以及大型百貨公司的膠袋及紙袋，均需付款才可索取。

（圖片來源：《尼采老師》劇照）

不過，不同地方的膠袋收費並非劃一，便利店及百貨公司等的膠袋收費為3日圓至50日圓不等，記者早前遊日時，更在日本衣飾品牌專櫃中，需以100日圓購入膠袋使用，大家在遊日時就要多加注意了。

日本變化【2】秋葉原變返賣電器

日本的秋葉原向來是動漫電玩的聖地，不但有超多動漫精品店、手辦模型店、女僕咖啡廳等，全盛時期只需走幾步，就可以看見一棟SEGA、TAITO等遊戲中心，夾娃娃、扭蛋、電玩遊戲多不勝數，絕對是遊客的灑錢之地！

不過，疫情期間遊客不能遊日消費，加上全球經濟變差，秋葉原的多間遊戲中心、動漫精品店、手辦模型店、女僕咖啡廳等，都相繼無法繼續營運下去結業，以致現時的秋葉原光景不再，變回昔日專售電器、真真正正的「電氣街」了。

（圖片來源：Unsplash/axp-photography）

日本變化【3】外籍店員變少

世界各地的旅客，都喜愛去日本旅遊，疫情前可見日本到處都有外籍店員，不但能說流利日語，亦可以提供中文、英語或其他語言的會話服務，對外國旅客來說絕對是非常便利的！

（圖片來源：Unsplash/Sorasak）

不過，記者日前去日本旅遊時發現，日本的外籍店員及工作人員明顯比疫情前減少很多，除了便利店外，大型百貨公司、購物商場、主題樂園等地，放眼望去以日籍工作人員為主，相信不會日文的朋友，日後去日本旅遊時，準備定一些語言App會較為方便了！

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日本變化【4】入境需使用Visit Japan Web

疫情前大家想去日本旅遊，只需在機上填好入國審查及行李申報表，下機後就可以蓋入國印仔去拿行李。不過疫情後，日本政府對入國者的審查和限制有所加強，大家需事前在Visit Japan Web填入個人資料，包括旅遊日期、已接種的疫苗數量等，否則就會在過關時花費更長時間處理手續了。

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日本變化【5】多個地標消失

受疫情影響，不少為人熟悉的日本景點和地標，已於今年宣告關閉或結束營業，例如每到秋葉原必去玩的遊戲機中心、Palette Town摩天輪等。不少網民都感嘆：「通關之後再去日本已經咩都唔同曬。」

（圖片來源：無料写真素材 東京デート）

已消失的日本地標多不勝數，當中Palette Town摩天輪於1999年正式開始營運，開業時曾經是全世界最高的摩天輪，高115公尺、直徑100公尺，每16分鐘一圈，夜間呈現逾100種色彩的燈光，曾是日本第三高摩天輪，在去年8月結業，令不少人大感可惜。

（圖片來源：官網）

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