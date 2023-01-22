旅行去日本是「高配版台灣」但這國家更驚豔 網友：一周也不想家
撰文：聯合新聞網
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隨著邊境解封，出國旅遊人潮逐漸增加。近日就有一名網友表示，日本確實不錯玩，整體就是高配版台灣，不過泰國感覺更驚豔，雖然衛生環境較差，但食物好吃、夜生活也很豐富，因此好奇發問「難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」
該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，他曾去過泰國1次、日本2次，認為日本確實是不錯玩，「食物合胃口，然後乾淨、風景好，整體就是高配版台灣」。
原PO接著說，雖然泰國路邊比較髒，但食物超好吃，「嘟嘟車很有趣、百貨公司很多，有先進的高樓大廈，也有原始的渡船、佛寺，夜生活也很豐富」，讓他不禁直呼「泰國給我的感覺更驚豔！難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」
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文章曝光後，網友紛紛回應「泰國不錯啊，旅遊內容很豐富，還會想再去」、「泰國住宿CP值超高，除了曼谷，其他城市也好玩」、「泰國真心好玩好吃，唯一一個待超過一週還不會想念台灣的地方，去日本這種通常只能撐三天」、「泰國東西只有兩種，好吃跟超級好吃」、「泰國旅遊還是贏過東亞任一國家啦，歐美中東超愛去泰國」。
但也有網友表示，「泰國每天可按摩，便宜又好玩；日本也好」、「清邁機場入境氛圍跟菜市場類似，跟日本嚴謹氛圍有差」、「避寒去泰國，避暑去日本」、「泰國是大城市能玩，日本是哪裡都能玩」。
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