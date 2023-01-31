東京自由行再添新景點！東京羽田機場旁的羽田機場花園1月正式開幕，大型綜合商場內有約80間店舖及高級酒店進駐，更設有24小時天然溫泉，同時連接羽田機場第3航廈，可以玩到最後一刻才去登機！

東京羽田機場花園現已開幕！約80間店進駐、露天溫泉睇富士山靚景

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（圖片來源：羽田エアポートガーデン）

日本住友不動產於東京羽田機場旁興建大型娛樂景點「羽田機場花園（羽田エアポートガーデン）」，原定於2020年開業，但開幕時間受疫情影響，遲遲未能面世。

不過，官方近日宣布羽田機場花園會在1月31日開業，日後去東京自由行，就可以去這個集高級酒店、大型綜合商場及24小時天然溫泉的新景點了！

羽田機場花園連接羽田機場第3客運大樓、東京單軌電車「羽田機場國際線大廈站」及京急空港線「羽田機場國際線航廈站」，總佔面積約46萬平方呎，分為酒店、天然溫泉及大型綜合商場等區域，適合經羽田機場上落機的朋友，盡情玩樂及購物。

羽田機場花園設有2間高級酒店「Villa Fontaine Grand羽田機場」及「Villa Fontaine Premium羽田機場」，提供多達約1,700間客房，包括豪華房、普通房、和洋房、女士專用房、傷殘人士專用房等，可供1至4人入住。酒店更會早於清晨5時起供應早餐自助餐，適合坐凌晨機的朋友入住。

酒店頂層則設有全日本首個機場展望天然溫泉「泉天空之湯 羽田空港」，可同時觀賞到富士山及多摩川景色。溫泉為24小時營業，即使非酒店住客都可入內浸溫泉！而商場方面會引入約80間店舖，包括日本手信店、雜貨店、服飾店及藥妝店等，亦會增添美食街，可謂食玩買一條龍。

羽田機場花園

地址：東京都大田區羽田空港2丁目

官網：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

