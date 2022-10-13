羽田機場溫泉設施12月開幕！上機前望超靚海景及富士山浸露天溫泉

從東京搭飛機回港前的行程又多個選擇喇！東京羽田機場除了交通方便外，周邊「羽田機場花園」頂樓露天溫泉設施「羽田機場泉天空之湯」，將於12月率先開幕！溫泉佔約2,000呎，設多個露天及內浴溫泉，可眺望超靚海景及富士山，另外多個水療設施都超吸引。去東京前可以先看看日本入境要求及MySOS教學。

羽田機場溫泉設施12月開幕！設6大溫泉區/岩盤浴/桑拿房/水療

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Ariake Garden）

位於羽田機場第3航廈大型設施「羽田機場花園」（羽田エアポートガーデン）頂樓的溫泉設施將於12月開幕，全場2千呎超大空間，設有3個露天風呂、3個室內溫泉、2個桑拿房、3個岩盤浴及SPA，設施相當齊全，出發或回程前去放鬆下一流！

羽田機場花園泉天空之湯合共有6個溫泉；露天風呂設「男湯」、「女湯」及「寝ころび湯」，「女湯」位置風景可飽覽富士山靚景，而「男湯」亦欣賞到飛機起飛風景，景觀一絕！另外有個可供大家平躺浸浴的「寝ころび湯」，同樣值得一試！

場內亦有3個室內溫泉，包括一個室內天然溫泉、一個碳酸泉及漩渦按摩池，針對驅寒及皮膚乾燥等都有功效，場內另設2個桑拿房、3個岩盤浴及SPA，想有助恢復疲勞及提神；臨近冬天去日本旅行時或回程時，浸一浸超舒服。

場內另有更衣室、化妝間等設施，浸溫泉前沖身的淋浴間及洗滌處空間同樣空間感十足，另外亦提供休息區讓大家浸溫泉後休息。

懶得再出走覓食，場內亦有餐廳提供多款單獨收費的餐飲服務，包括烏冬、咖哩飯毛豆及漢堡扒套餐等等，可望無敵海景用餐同樣寫意。不過去前記得要留意，營業時間為早上11時至晚上10時。

+ 1

羽田機場泉天空之湯營業時間為24小時，成人（初中生以上）收費為4,800日幣（約257.6港幣），連面巾、浴巾、睡衣、岩盤浴；深夜凌晨2時至5時，收費為4,000日幣（約214.7港幣）。不過要注意，晚上10時後，18歲以後人士需要監護人陪同才可使用，另外場內每月會有一日會閉館檢查設備，去前建議先諮詢工作人員相關詳情。

（圖片來源：Ariake Garden）

「羽田機場泉天空之湯」詳情

地址：〒144-0041東京都大田區羽田機場2-7-1

開放時間：24小時（10:00至13:00為打掃時間，並不開放浸浴；01:00至01:30則為機器及系統維護時間，該時段無法進行結帳及退館手續）

網站：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

*相關條款及細則以官方網站為準

